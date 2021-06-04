Samsunspor, eski futbolcusu Hasan Kılıç ile prensipte anlaştı
Samsunspor'un eski futbolcusu Hasan Kılıç, gelecek sezon tekrar Karadeniz temsilcisinin formasını terletecek.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Hasan Kılıç ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Orta sahada görev yapan Hasan Kılıç, geçen sezon ligde 33 maçta süre aldı ve 12 gol kaydetti.
Hasan Kılıç, Samsunspor'da daha önce 2014-2017 yılları arasında forma giymişti.
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