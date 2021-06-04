<p>Estudiantes kulübünün yeni başkanı Martin Gorostegui, Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Jose Sosa hakkında önemli açıklamalarda bulundu.&nbsp;</p>
1

Estudiantes kulübünün yeni başkanı Martin Gorostegui, Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Jose Sosa hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 

<p>36 yaşındaki orta sahaya hayran olduğunu ifade eden Gorostegui, "Sosa bizim kulübümüzün ölçülerine uygun bir isim. Onunla ilgili geçmişte söylentiler olmuştu. Başkan olmanın dışında bu kulübün aynı zamanda bir taraftarıyım da ve transferin gerçekleşmesini çok isterim. Sosa'nın dönmesini hangi taraftar istemez" açıklamasını yaptı.&nbsp;</p>
2

36 yaşındaki orta sahaya hayran olduğunu ifade eden Gorostegui, "Sosa bizim kulübümüzün ölçülerine uygun bir isim. Onunla ilgili geçmişte söylentiler olmuştu. Başkan olmanın dışında bu kulübün aynı zamanda bir taraftarıyım da ve transferin gerçekleşmesini çok isterim. Sosa'nın dönmesini hangi taraftar istemez" açıklamasını yaptı. 

<p>Yıldız futbolcu ve kulübü Fenerbahçe ile resmi bir görüşme yapmadıklarını belirten yeni başkan, "Sosa'nın yeniden Arjantin'e dönmesi tamamen onun tercihine bağlı. Daha önce biz kendisiyle veya kulübüyle herhangi bir görüşme yapmadık" ifadesini kullandı.</p>
3

Yıldız futbolcu ve kulübü Fenerbahçe ile resmi bir görüşme yapmadıklarını belirten yeni başkan, "Sosa'nın yeniden Arjantin'e dönmesi tamamen onun tercihine bağlı. Daha önce biz kendisiyle veya kulübüyle herhangi bir görüşme yapmadık" ifadesini kullandı.

<p>Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor'un da formalarını terleten Jose Sosa bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 36 maçta 4 gol atıp 3 asist üretti.&nbsp;</p>
4

Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor'un da formalarını terleten Jose Sosa bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 36 maçta 4 gol atıp 3 asist üretti. 

Video Haberler