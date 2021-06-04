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36 yaşındaki orta sahaya hayran olduğunu ifade eden Gorostegui, "Sosa bizim kulübümüzün ölçülerine uygun bir isim. Onunla ilgili geçmişte söylentiler olmuştu. Başkan olmanın dışında bu kulübün aynı zamanda bir taraftarıyım da ve transferin gerçekleşmesini çok isterim. Sosa'nın dönmesini hangi taraftar istemez" açıklamasını yaptı.
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