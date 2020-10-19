Türk burgeri satmayacağım, Yunanistan’ınkini satacağım diyen Suudi şirket Türkiye’de sektör lideri

19 Ekim 2020 Pazartesi, 15:26

Herfy şirketinin dahil olduğu Savola Grubu, Türkiye'de Yudum başta olmak üzere birçok yağ markasının sahibi ve sektörde birinci sırada yer alıyor. Şirketin Twitter hesabından “Türk_mallarını_boykot_kampanyası” etiketiyle paylaşılan gönderide “Büyük vatanımıza karşı görevimize inanarak şunları açıklıyoruz” denildi.

Sözcü’nün haberine göre açıklamanın devamında "Türk mallarını boykota yönelik halk kampanyasına katılarak Türkiye’den gelen herhangi bir ürünü almamaya başlamış ve buna ek olarak Türk burgeri satışını durdurmuş, onun yerine bugünden itibaren Yunan burgeri sunmaya başlamıştır” ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE’DE YAĞ SEKTÖRÜNÜN LİDERİ

1981 yılında kurulan Herfy şirketi, 1998’den bu yana Suudi Arabistan’ın en büyük şirketlerinden biri olan Savola Group bünyesinde yer alıyor.

Türkiye’de “Savola Gıda” adıyla faaliyet gösteren şirket, Türkiye’de yenilebilir yağ sektörünün lideri konumunda. Savola Gıda, Yudum ve Sırma markalı ayçiçeği, mısır, omega 3 ve kızartma yağlarının yanı sıra Egemden, Brillo, Cielo ve Afia markalı natürel sızma, natürel birinci ve organik zeytinyağları üretiyor.

TÜRKİYE’DE ÜRETİP SUUDİ ARABİSTAN’A İHRAÇ EDİYOR

Savola Gıda, Afia, Cielo, Brillo, Yudum, Egemden ve Sırma markaları ile ihracat yaptığı 20 ülke arasında Suudi Arabistan da yer alıyor.

Savola’nın sahibi olduğu Yudum Gıda, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 verilerine göre, Türkiye’nin en büyük 161. sanayi kuruluşu. Şirketin geçen yılki net satışları 705 milyon TL, net dönem kârı ise 39,5 milyon TL oldu.

Türkiye 2019’da 142,7 milyon dolarlık zeytinyağı ihracatı yaparken, bu ihracatın 10’da biri Suudi Arabistan’a yapıldı ve Savola Gıda en çok zeytinyağı ihracatı yapan şirket olarak kayıtlara geçti.

ÖNCEKİ SAHİBİ SOROS’TU, 2007’DEN BERİ SUUDİLERİN

Yudum Gıda şirketi, 1995 yılında Komili ailesi tarafından Unilever’e satılmış, şirket daha sonra 2003’te George Soros’un kontrolünedeki ABD’li yatırım fonu Southeast Europe Equity Fund’a geçmişti.

2006-2007 yıllarında Kuveytli NBK (National Bank of Kuwait) Capital Private Equity’in kontrolüne geçen şirket, 2007 yılından bu yana Savola Gıda bünyesinde yer alıyor.

SAVOLA’NIN SAHİBİ MİLYARDER PRENS GÖZALTINA ALINMIŞTI

Savola Group, Suudi Arabistan ve Ortadoğu’nun en zengin isimlerinden biri olarak bilinen Prens El Velid Bin Talal‘in şirketi olan Kingdom Holding bünyesinde yer alıyor.

Suudi Arabistan’ın ilk Kralı olan ve İbni Suud olarak da bilinen Abdülaziz bin Abdurrahman’ın torunu Prens El Velid, Kasım 2017’de Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın başlattığı yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınmış ve 83 gün bir otelde tutulmuştu.

BODRUMDA TATİL YAPMIŞTI

Suudi Prens, 2017 yılı Ağustos ayında Bodrum'a yaptığı tatil ile Türkiye'de gündem olmuştu.

Prens, tatili boyunca Bodrum’u altını üstüne getirip havadan ve karadan gezmiş, birbirinden lüks mekanları kendisine özel olarak kapatmıştı. Prens, bir haftalık tatilinde yaklaşık 2.5 milyon lira harcamıştı. Suudi prens gittiği her mekanda garsonlara binlerce lira bahşiş vermişti.