Türk Dedektif'in maceraları dizi oluyor

24 Haziran 2020 Çarşamba, 17:12

Yazar Barbara Nadel'in Türkiye Polisiyeleri serisinden televizyona uyarlanacak dizi için düğmeye basıldı. Dedektif Çetin İkmen'in maceralarını anlatan dizi için Nadel'in yazmış olduğu 21 roman temel alınacak.

Dizini çekimlerine gelecek ilkbaharda başlanacağı açıklanırken hangi oyuncuların hangiş rollerde oynayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Dizinin her bölümü 1 saat uzunluğunda olacak ve Çetin İkmen ile yardımcısı Mehmet Süleyman'ın çözmeye çalıştığı bir vakaya odaklanacak.