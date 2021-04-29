Türk Diyanet Vakfı yasağa rağmen toplu iftar düzenledi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu iftar yasağına uymayan Türk Diyanet Vakfı, Çorum'da 200 öğrenciyle bir araya geldi.
İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda tüm illere gönderilen genelgede, vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyeceği duyurulmuştu.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kabine toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada “Ramazan ayında toplu iftar ve sahur yapılamayacak” demişti.
200 ÖĞRENCİYLE TOPLU İFTAR
Bu açıklamaların üzerine Türk Diyanet Vakfı'nın, Çorum İl Müftülüğü'ne bağlı yurtlarda kalan 200 öğrenciye toplu iftar yemeği vermesi dikkat çekti.
200 öğrencinin bir araya geldiği yemek masasında oturduklarını gösteren fotoğraflar, Çorum İl Müftlüğü'nün sosyal medya hesabından "İl müftümüz, KYK'da kalan öğrencilerle buluştu" başlığıyla paylaşıldı.
Video Haberler
- FOX Haber sunucusu Selçuk Tepeli rejiye sinirlendi!
- Sokaklarda ismi olanların büstleri de olacak
- “Katliam önlendi” dediği operasyonun görüntüleri
- Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek'in yeni fabrikasını paylaştı
- Antrenmanda oyunculara timsah şoku!
- Kız arkadaşını canlı yayında öldüren Youtuber'ın cezası
- Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
- ABD'de sınır devriyesi ekibi şaşkına döndü
- AKP’li seçmenin Halk Ekmek isyanı: Pişmanım oy attığıma
- Köyün çeşmesini tamir ederken buldu
En Çok Okunan Haberler
- Yeni BioNTech aşılar ne zaman gelecek?
- THY üst yönetimine dikkat çeken atama
- Üniversiteye başvurdular
- 'En başarılı' belediye başkanları anketi
- BioNTech aşılarla ilgili yeni karar
- ATV dizisinde çekimleri durduran kavga
- ABD'li komutandan Erdoğanlı Türkiye açıklaması
- Koca'dan korkutan açıklama
- İstanbul'da metro seferlerine 'tam kapanma' düzenlemesi
- Suudi Arabistan, Türk okullarını kapattı