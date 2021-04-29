Türk Diyanet Vakfı yasağa rağmen toplu iftar düzenledi

29 Nisan 2021 Perşembe, 10:23

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda tüm illere gönderilen genelgede, vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyeceği duyurulmuştu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kabine toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada “Ramazan ayında toplu iftar ve sahur yapılamayacak” demişti.

200 ÖĞRENCİYLE TOPLU İFTAR

Bu açıklamaların üzerine Türk Diyanet Vakfı'nın, Çorum İl Müftülüğü'ne bağlı yurtlarda kalan 200 öğrenciye toplu iftar yemeği vermesi dikkat çekti.

200 öğrencinin bir araya geldiği yemek masasında oturduklarını gösteren fotoğraflar, Çorum İl Müftlüğü'nün sosyal medya hesabından "İl müftümüz, KYK'da kalan öğrencilerle buluştu" başlığıyla paylaşıldı.











