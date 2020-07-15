Türk edebiyatının önemli isimlerinden Yazar Adalet Ağaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 14:32

Dün tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında yaşama gözlerini yuman Yazar Adalet Ağaoğlu bugün Kocatepe Cami’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, AKP Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk katıldı.

Cenazeye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gençlerbirliği Spor Klubü, Gazeteci- Yazar Ahmet Altan’ın yanı sıra birçok isim çelenk gönderdi.

Ağaoğlu’nun cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedildi.

ADALET AĞAOĞLU KİMDİR ?

20. yüzyıl Türkiye edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan Adalet Ağaoğlu, 1929 yılında Nallıhan'da dünyaya geldi.

İlköğrenimini Nallıhan'da tamamladıktan sonra, 1938 yılında ailesi ile birlikte Ankara'ya yerleşti.

Ankara Kız Lisesi'ni bitiren Ağaoğlu, 1950 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Oyun, öykü, deneme, anı ve roman olmak üzere pek çok türde eser veren Ağaoğlu'nun edebiyat merakı lise yıllarına dayanır.

Ağaoğlu, 1946 yılında Ulus gazetesinde tiyatro eleştirileri yayımlayarak yazarlığa başladı ve 1948-1950 yılları arasında Kaynak Dergisi'nde şiirlerini yayımladı.

TRT Ankara Radyosu'nda çalıştı

1951 yılında TRT Ankara Radyosu'ndaki görevini, istifa ettiği 1970 yılına kadar bu kurumda dramaturg, radyo tiyatrosu müdürü, program uzmanı ve daire başkanı olarak sürdürdü.

Ankara Radyosu'nda göreve başladığı yıl ilk radyo oyunu olan "Aşk Şarkısı"nı yazdı.

Ankara'da ilk özel tiyatroyu kurdu

Radyo'da çalışırken tiyatro oyuncusu ve yönetmen dört arkadaşı, Kartal Tibet, Üner İlsever, Çetin Köroğlu ve Nur Sabuncu ile birlikte Ankara'nın ilk özel tiyatrosu olan "Meydan Sahnesi"ni kurdu.

1953 yılında Sevim Uzungören ile birlikte kaleme aldığı Bir Piyes Yazalım adlı tiyatro oyunu aynı yıl Ankara'da, Sevim Uzungören ile beraber yazdığı Evcilik Oyunu adlı oyun da Ankara'da sahnelendi.