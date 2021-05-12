Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Yıldız Günay: Binlerce öğrenci destek bekliyor

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 04:00

Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim hayatları boyunca burs desteği vermek üzere başlattığı “Korona Kahramanlarına Vefa Bursu”nun kapsamı genişletildi. Bir yılda 238 çocuğun yararlandığı bu proje ile virüse yakalanarak ölen herkesin çocuğuna destek verilmesi amaçlanıyor.

TEV Genel Müdürü Yıldız Günay ile hem bu fon hem de vakfın diğer burslarıyla ilgili konuştuk.

- Korona Kahramanlarına Vefa Fonu’nun 1. yılı bitti. Bir yıl içinde neler oldu? Kaç çocuk bu burstan yararlandı?

Korona Kahramanlarına Vefa Fonu’nu salgında görev alan ve virüs sebebiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın çocuklarına eğitim hayatları boyunca burs tahsis etmek için oluşturduk.

Bu seferberlikte yola çıkarken amacımız sadece sağlık çalışanları değil, ilerleyen dönemde korona döneminde çalışırken vefat edenlerin çocuklarına da eğitim desteği sağlamak için kapsamımızı genişletmekti. Kurumlar ve bireylerin projemize desteğiyle fonumuz kısa sürede büyüdü. Başta yine vefat etmiş sağlık çalışanlarımızın çocukları olmak üzere korona döneminde virüse yakalanarak vefat eden herkesin çocuğuna ihtiyaç kriterleri gözetilerek destek vermek üzere projemizi büyüttük.

- Bursun kapsamını anlatır mısınız? Kimler başvurabilir?

Vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) ile ortak burs veriyoruz. Bu kapsamda sağlık çalışanı olan ebeveynini koronavirüsten dolayı kaybetmiş olan çocuklarımız için 3 yaştan itibaren okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim için başvuru yapabilirler.

Vefat eden sağlık çalışanı olmayan vatandaşlarımızın çocuklarına ise TEV kendi bünyesinde burs vermektedir. Ayrıca koronadan dolayı gelir kaybına uğrayan öğrenciler de eğitim bursumuz kapsamında değerlendirilmektedir.

- Burstan yararlanan çocuklarla nasıl bir iletişiminiz var? Ne tür desteklere ihtiyaçları oluyor?

Şu anda TEV-KAHEV çatısı altında 95 çocuğumuzu destekliyoruz. Her iki vakıf olarak ülke genelinde sahip olduğumuz geniş ağın yanı sıra sahaya yakınlığımız, yüksek organizasyon becerimiz ile ihtiyaç sahiplerinin anında yanında olmaya çalışıyoruz.

- Yaş kriteriniz var mı?

TEV-KAHEV çatısı altında verdiğimiz burslarda 3 yaşından itibaren anaokuluna/kreşe gitmeye başlayan çocuklara burs verebiliyoruz. Üniversitede de başvuru için 25 yaşın altında olmalıdır öğrenci.

- Bu fona başvurmak için ne yapılması gerekiyor?

http://burs.tev.org.tr/ adresimizden Covid-19 burs başvuru formunu doldurmaları veya [email protected] e posta adresimizden bizimle temasa geçmeleri gerekmektedir.

- Fona bağış yapılabiliyor mu?

TEV.org.tr üzerinden fonumuza dilediğiniz tutarda bağış yapabilirsiniz.

- TEV’in diğer burslarıyla ilgili bilgi verir misiniz?

Türk Eğitim Vakfı olarak her yıl yaklaşık 7 bin öğrenciye burs veriyoruz. Pandemi mağduriyetlerini göz önünde bulundurarak bursiyer sayımızı bu sene 7 binden 7 bin 500’e çıkardık. Afet burslarımız - Elazığ, İzmir depremleri, korona fonu - ve Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’nde üstün potansiyelli öğrencilerimize verdiğimiz burslarımızla rakam 8 bine yaklaştı. Ancak hâlâ binlercesinin desteğe ihtiyacı var. Pandemiden dolayı eğitimlerini uzaktan sürdüren, bilgisayarı olmayan, internete erişimde sıkıntı yaşayan öğrencilerimizin bu durumu sosyal ve ekonomik hayatlarını olumsuz yönde etkilemeye devam edecek. Böyle bir ortamda daha fazla çocuğumuz eğitim imkânına kavuşsun diye, desteklerimizi ivmelenen bir şekilde artırmamız gerektiğine inanıyoruz.

BAĞIŞ TÜRLERİ

Burs fonları

Burs destek paketleri (yemek, ulaşım/erişim, kitap, sanatsal faaliyet ve teknoloji)

Mutlu ve özel gün mesaj kartları

Vasiyet yolu ile

Hibe yolu ile

BURS BÜTÇELERİ

2021 yılı için yurtiçinde verilen tüm burslar için toplam bütçe 63.5 milyon TL. Korona Kahramanları Burs Fonu 6 milyon TL’yi aştı.

YURTDIŞI BURSUNA 1 MİLYON DOLAR

Günay’ın verdiği bilgiye göre vakıf, yurtdışında yüksek lisans ve üst ihtisas eğitimi yapan öğrencilere, her yıl yaklaşık 1 milyon dolar burs fonu ayırıyor. Öğretim kurumlarınca seçilen başarılı ve ihtiyaçlı öğrencilerin yanı sıra her yıl engelli ve yetiştirme yurdunda barınarak yükseköğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler ile doğal afet gibi olaylarda zarar gören ailelerin öğrenim gören çocuklarına da burs veriliyor. Üstün Başarı Bursu’na da üniversite sınavında ilk beş bine giren öğrenciler başvuru yapabiliyor.