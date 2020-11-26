Türk Eximbank'tan ICBC Turkey ile yeni kredi anlaşması
Türk Eximbank yaptığı açıklamada, ICBC Turkey Bank AŞ ile ihracatın finansmanına destek sağlamak üzere 200 milyon avro tutarında 2 yıl vadeli kredi anlaşmasına imza attıklarını duyurdu.
İhracatın finansmanına destek sağlama amacıyla Türk Eximbank ve ICBC Turkey arasında 200 milyon avro tutarında taraflar arasında 2 yıl vadeli yeni bir kredi anlaşması yapıldıTürk Eximbank açıklamasına göre, banka, ICBC Turkey Bank AŞ ile ihracatın finansmanına destek sağlamak üzere 200 milyon avro tutarında 2 yıl vadeli kredi anlaşmasına imza attı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının piyasalar üzerindeki yansımalarına rağmen bu ay içerisinde başarıyla temin edilen 561 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisinin ardından Türk Eximbank, ICBC Turkey Bank AŞ'den ihracatın finansmanına yönelik yeni bir kredi sağladı.ICBC Turkey Bank AŞ aracılığıyla sağlanacak 200 milyon avro tutarındaki 2 yıl vadeli krediyle birlikte Türk Eximbank, yılbaşından bu yana ihracatçıların hizmetine sunmak üzere 2,8 milyar dolar tutarında fon kaynağı temin etmiş oldu.
"ICBC GRUBU İLE MEVCUT İLİŞKİLERİMİZİN GELİŞTİĞİNİ GÖRMEK MEMNUNİYET VERİCİ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, şunları kaydetti:"Türk Eximbank'ın en üst düzeyde birçok alanda iş birliği yaptığı uluslararası bankalardan biri olan ICBC Grubu ile mevcut ilişkilerimizin, sendikasyon piyasasında verdikleri desteğe ek olarak bu yeni kredi ile birlikte daha da geliştiğini görmek memnuniyet verici. Bankalarımız arasındaki iş birliğinin, Türkiye ile Çin arasında hızla gelişen ticari ve ekonomik ilişkilerin de olumlu etkisiyle önümüzdeki dönemde daha da artmasını bekliyoruz."
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