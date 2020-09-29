"Türk F-16'ları Ermeni uçağını vurdu" iddiasına yalanlama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Türk F-16'larının Ermeni uçağını vurduğu iddiası doğru değil" açıklaması yaptı.

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2020 Salı, 17:35
Abone Ol google-news

Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın, Türk F-16 savaş uçağının Ermenistan’a ait Su-25 savaş uçağını vurduğunu ve pilotun hayatını kaybettiğini iddia etmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan’ın iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Altun, “Ermenistan'a ait savaş uçağını biz vurmadık” dedi.

AZERBAYCAN DA YALANLADI

Ermenistan’ın iddiasını Azerbaycan da yalanladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Azerbaycan arazisinde F-16 savaş uçağı yoktur” denildi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler