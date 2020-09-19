Türk futbolcuya ırkçı sözler!
Halmstads’a 4-0 yenildikleri maçtan sonra açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki Umea oyuncusu Deniz, rakip futbolcu Dusan Djuric’in kendisine ırkçı sözler söylediğini dile getirdi.
İsveç’in Umea FC takımında forma giyen futbolcu Deniz Yaldır, ülke basınında gündeme oturdu. Halmstads’a 4-0 yenildikleri maçtan sonra açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki yıldız, rakip futbolcu Dusan Djuric’in kendisine ırkçı sözler söylediğini dile getirdi.
Halmstads maçının 67. dakikasında rakibine yaptığı sert faul nedeniyle sarı kart gören Deniz Yaldır, itiraz etmeden olay yerinden uzaklaştı.
Ancak kısa süre sonra maç hakeminin yanına giden Türk asıllı İsveçli futbolcu, kendisine ırkçı sözler sarfeden Djuric’i şikayet etti. Maç sonunda açıklama yapan Yaldır, “Pozisyon sonrası olay yerinden ayrıldım ama bana ‘çingene’ dediğini duydum. Sonra çıldırdım. Yan hakeme ve orta hakeme gittim. Ancak hiçbir şey duymadıklarını söylediler” ifadelerini kullandı.
Drusic’in kendisine söylediği sözleri doğruladığını söyleyen Yaldır, “Sonrasında bana ‘doğru duydun, doğru duydun’ dedi. Beni çıldırtan şey buydu” diyerek yaşadıklarını anlattı.
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