Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin acı kaybı

17 Şubat 2021 Çarşamba, 20:54

Fenerbahçe'nin ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın efsane kalecilerinden Özcan Arkoç, 81 yaşında hayatını kaybetti. Arkoç, kariyeriyle bir çok ilk imza atarak, Türkiye futbol tarihinde önemli bir yere sahipti.

TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takımı'mız ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Özcan Arkoç'un Almanya'da vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Özcan Arkoç'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, yakınları ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı

Arkoç, 9'u A Milli Futbol Takımı olmak üzere toplam 28 maçta ay-yıldızlı formayı giymişti. Türkiye'de Vefa, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını terleten Arkoç, yurt dışında da önemli bir kayirer yaptı. Avusturya'da Austria Wien, Almanya'da da Hamburg takımlarında görev almıştı.

FENERBAHÇE İLE TARİHİ ŞAMPİYONLUKLAR

Özcan Arkoç, Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle kazındırmış bir kaleci.1958'de sarı lacivertli ekibe katılan Arkoç, 1958-59 İstanbul Profesyonel Ligi'ni namağlup şampiyon tamamlayan takımın kalesindeydi. Arkoç, 18 maçta kalesinde sadece 7 gol gördü. Türkiye'nin ilk profesyonel sezonu olan 1959'da ilk şampiyon olan Fenerbahçe'de de kalenin banko ismiydi. 16 maçlık kısa sezonda 8 gol yedi. 1960-61 sezonunda Fenerbahçe ile 2. kez şampiyon olurken kadroda Fenerbahçe tarihinin birçok efsanesi de yer alıyordu. İşte o kadro: Özcan - Osman, Basri, Avni, Naci, Akgün, Mustafa, Lefter, Can, Şeref, Ergun..