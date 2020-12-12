Türk futbolunda gündem karantina süresi

12 Aralık 2020 Cumartesi, 11:05

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını, yaşamın her alanında olduğu gibi futbolun da başlıca sorunlarından biri haline geldi.

Salgının başladığı tarihlerde bir süre ara verilen ligler, dünyanın "yeni normale" ayak uydurma çabaları kapsamında daha sonra seyircisiz veya kısmi seyircili olarak oynanmaya başladı.

Geçmiş senelerde zaman zaman sakatlıkların etkisiyle kadro kurmakta güçlük çeken takımlar, 2020'de salgının gölgesinde devam eden futbolda yepyeni bir problemle karşı karşıya kaldı.

Koronavirüs salgını, testleri pozitif çıkan oyuncuların artmasıyla takımların kadro planlaması açısından önündeki en büyük sorun olarak göze çarptı.

Bu süreçte aşı çalışmaları hızla sürerken dünya çapında alınan önlemlerle salgının etkisi azaltılmaya çalışılsa da izolasyon süreleri, futbolda teknik direktörlerin kadro oluştururken hesaba katmaları gereken en önemli etken oldu.

KARANTİNA SÜRESİ AVRUPA'DA SÜPER LİG'E GÖRE DAHA KISA

Covid-19 vakalarında Süper Lig'de 14 gün olarak uygulanan karantina süresinin, Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinde daha kısa tutulması dikkati çekiyor.

Testleri pozitif çıkan futbolcu veya kulüp görevlileri, Avrupa'daki birçok ligde ağırlıklı olarak 7 ve 10 gün karantinada kalıyor. Bu süre sonunda testleri negatife dönen kişiler, sahalara dönebiliyor.

Futbol liglerinde İngiltere, Belçika 7, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Hollanda, İskoçya 10 günlük karantina süresi uyguluyor.

İNGİLTERE VE BELÇİKA'DA 7 GÜN

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesinden İngiltere'nin yanı sıra Belçika da test sonuçları pozitif çıkan futbolcular için 7 gün karantinayı zorunlu tutuyor.

Bu iki ligde oyuncuların 7 gün sonunda sahalara dönebilmeleri için testlerinin negatif çıkması ve semptomsuz olmaları gerekiyor.

Karşılaşmalar, haftada iki kez teste giren ve sonuçları negatif olan futbolcularla oynanıyor. İngiltere'de testlerden birinin zorunlu olarak maça bir gün kala yapılması isteniyor. Belçika'da ise maça üç gün kala ve karşılaşmadan bir gün sonra teste giriliyor.

Belçika'da 7 futbolcusu pozitif çıkan takımlar, müsabakanın ertelenmesini talep edebiliyor.

BEŞ BÜYÜK LİGDEN 4'Ü 10 GÜN SÜRE TANIYOR

Beş büyük ligden Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya'da karantina süresi 10 gün olarak uygulanıyor.

Oyuncu ve takım görevlileri, Almanya ve İtalya'da haftada iki, Fransa ve İspanya'da ise haftada bir kez teste giriyor.

Almanya'da testlerden birinin maça bir gün kala yapılma zorunluluğu bulunuyor. Almanya'da kulüpler karşılaşma sabahına kadar maç kadrosundaki oyuncuların negatif olduğunu bildirmezse müsabakanın iptali öneriliyor. Öte yandan Almanya'da genellikle 10 gün olarak uygulanan izolasyon süresi, bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor.

Testlerden birinin karşılaşmaya iki gün kala yapılma zorunluluğunun bulunduğu İtalya'da futbolcuların sahalara dönüşü için üst üste iki negatif sonuç bekleniyor. Bir haftada 10 oyuncusu pozitif çıkan takımlar, bir defa karşılaşmanın ertelenmesini isteyebiliyor.

Fransa'da takımların maça 3 veya 4 gün kala teste girmesi talep ediliyor. Pozitif vaka sayısı 4'ü bulan takımlar ise tekrar teste tabi tutuluyor. Pozitif oyuncusu bulunan ekipler, küçük gruplar halinde antrenman yapabiliyor. Maç kadrosunda en az 20 oyuncunun yer alması gerekiyor.

İspanya'da müsabakaya iki gün kala test uygulanıyor. Vakalarla yakın temasta bulunan kişiler de izole ediliyor.

Karantina süresini 10 gün olarak uygulayan liglerden Hollanda ve İskoçya'da da karşılaşmaların sonuçları negatif çıkan oyuncularla oynanmasına imkan tanınıyor.

PORTEKİZ VE RUSYA 14, UKRAYNA 15 GÜN

Takımlar, Portekiz ile Rusya'da haftada bir, Ukrayna'da iki haftada bir ve semptom gösterildiğinde Kovid-19 testine giriyor.

Söz konusu liglerde sonuçları pozitif çıkan kişiler için izolasyon, Portekiz ve Rusya'da 14, Ukrayna'da 15 gün sürüyor.

Karşılaşmalar testleri negatif olan futbolcularla oynanmaya devam ediyor.

AVRUPA DIŞINDA 10 VE 14 GÜN OLARAK DEĞİŞİYOR

Avrupa dışındaki ülkelerin liglerine bakıldığında karantina sürelerinin 10 ve 14 gün olarak değiştiği görülüyor.

Testleri pozitif çıkan futbolcular, ABD'de 10, Meksika, Güney Kore, Japonya, Ekvador ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde 14 güne kadar karantinada kalıyor.

İSVEÇ'TE UYGULAMA FARKLI

İsveç ligindeki yaklaşım, diğer ülkelere göre farklılık gösteriyor.

Ligde zorunlu tutulmayan Kovid-19 testi, semptom görüldüğü takdirde uygulanıyor.

Pozitif oyuncular, sonuçları negatife dönene kadar karantinada tutuluyor.

UEFA TESTİ NEGATİF OLAN 13 OYUNCUYU YETERLİ GÖRÜYOR

Bir takımın UEFA karşılaşmasına çıkabilmesi için seyahat edilen ülkenin karantinaya gerek görmemesi halinde testi negatif sonuçlanan 13 futbolcu yeterli görülüyor.

UEFA, pozitif oyuncuların maçın oynanacağı ülkeye seyahat etmesine izin vermiyor.

Deplasman takımının ülkesini terk etmeden maça iki veya üç gün kala ve yerel yönetimlerin talep etmesi durumunda karşılaşmadan bir gün önce test yaptırması gerekiyor.

Ev sahibi ekibin ise karşılaşmaya bir veya iki gün kala teste girmesi talep ediliyor.

UEFA protokollerini çiğneyen kulüplere ceza veriliyor.

KULÜPLER TFF'YE BAŞVURDU

Kulüpler Birliği, 4 Aralık'ta tüm kulüplerin görüş birliğiyle karantina süresinin kısaltılması konusunda Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurdu.

TFF ise kulüplerin karantina süresinin 14'ten 10 güne indirilmesi yönündeki beklentisini Bilim Kuruluna iletti.

Sağlık Bakanlığının bir süre önce değiştirdiği genel protokollerle pozitif çıktıktan sonra semptom göstermeyen kişilerin karantina süresi 10 güne düşürülmüş ve sonucu negatife dönenlerin karantinasının bitirilmesi kararı alınmıştı.