Türk gemisi hedef alınmıştı: Almanya'dan 'baskın' açıklaması

24 Kasım 2020 Salı, 16:45

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Türkiye’nin Akdeniz’deki Avrupa Birliği (AB) askeri misyonu adına Türk gemisine çıkan Alman askerlere yönelik suçlamalarının haksız olduğunu öne sürdü.



Sözcü'de yer alan habere göre Kramp-Karrenbauer, “Askerler doğru davrandılar ve kesinlikle Avrupa misyonu İrini’nin direktiflerine uygun hareket ettiler” dedi. Kramp-Karrenbauer, “Askerlere karşı yapılan suçlamalar haksızdır” diye ekledi.

Türkiye, Libya’ya silah taşıdığından şüphelenilen Türk kargo gemisinin Avrupa Birliği (AB) askeri misyonuna ait Alman güçleri tarafından aranması girişimini protesto etmek için AB, İtalya ve Almanya büyükelçilerini bakanlığa çağırmıştı.