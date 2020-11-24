Türk gemisi hedef alınmıştı: Almanya'dan 'baskın' açıklaması
Ankara-Berlin hattında dün Alman askerlerinin Libya'ya boya ve gıda taşıyan bir yük gemisine baskın düzenlemesinin ardından yaşanan gerilim bugün de sürüyor... Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer bugün Türkiye'nin açıklamalarına yanıt verdi. Alman bakan, "Türkiye'nin suçlamaları haksız" dedi.
Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Türkiye’nin
Akdeniz’deki Avrupa Birliği (AB) askeri misyonu adına Türk gemisine
çıkan Alman askerlere yönelik suçlamalarının haksız olduğunu öne sürdü.
Sözcü'de yer alan habere göre Kramp-Karrenbauer, “Askerler doğru davrandılar ve kesinlikle Avrupa misyonu İrini’nin direktiflerine uygun hareket ettiler” dedi. Kramp-Karrenbauer, “Askerlere karşı yapılan suçlamalar haksızdır” diye ekledi.
Türkiye, Libya’ya silah taşıdığından şüphelenilen Türk kargo gemisinin Avrupa Birliği (AB) askeri misyonuna ait Alman güçleri tarafından aranması girişimini protesto etmek için AB, İtalya ve Almanya büyükelçilerini bakanlığa çağırmıştı.
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