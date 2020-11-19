Türk güreşinin efsane isimlerinden Reşit Karabacak, son yolculuğuna uğurlandı

19 Kasım 2020 Perşembe, 16:28

Türk güreşininin efsane isimlerinden olan ve koronavirüs tedavisi gördüğü Bursa’da 66 yaşında hayatını kaybeden Reşit Karabacak, son yolculuğuna sevenlerinin dualarıyla uğurlandı. Reşit Karabacak’ın ayakta durmakta güçlük çektiği görülen eşi Melike Karabacak, “Benim dağım yıkıldı, çok üzgünüm” dedi.

Türk güreşinde Akdeniz ve Avrupa şampiyonlukları yaşayan, bunun yanı sıra dünya şampiyonalarında da başarı ile ülkemizi temsil eden Reşit Karabacak, koronavirüs tedavisi gördüğü Bursa’da hayatını kaybetti.

Aktif sporculuk hayatını noktaladıktan sonra milli takım antrenörlüğü de yapan Reşit Karabacak için Bursa’daki Mihraplı Cami’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Türk güreşinin efsanelerinden Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, spor camiasından birçok isim ve çok sayıda vatandaş katıldı. Reşit Karabacak’ın eşi Melike Karabacak ile kızları Kübra, Esra, Elif ve Emine Karabacak’ın törende ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Gözyaşlarına hakim olamayan Melike Karabacak, “Benim dağım yıkıldı. Ben çok üzgünüm, bana bir şey sormayın çok üzgünüm. Dayanamıyorum” dedi.

Üzüntülerinin büyük olduğunu belirten efsane ismin oğlu Yunus Emre Karabacak da “Ben her zaman babamın yanındaydım. Büyük bir şampiyondu. Takdiriilahi. Çok savaştı ama bu sefer olmadı. Bu sefer yenildi. O kadar rakibini yendi ama bu hastalığı yenemedi. Babam herkes tarafından çok sevilen biriydi. Allah babamdan razı olsun. Babamın iyileşmesi için çok kişi dua etti ama olmadı. Allah rahmet eylesin” şeklinde konuştu.

Babasının büyük bir şampiyon olduğunu söyleyen Emirhan Karabacak ise “Babam birçok kişiye de babalık etti. Babam birçok kişiye ekmek kapısı açtı. Kendine bakmadı, insanlara baktı, herkese yardımcı olmaya çalıştı. Allah babamı cennetine kabul etsin” ifadelerini kullandı.