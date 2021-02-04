Türk Halk Müziği sanatçısı Erdal Erczincan'dan mini konser

04 Şubat 2021 Perşembe, 11:23

Küçük yaşlardan itibaren bulunduğu bölgenin folklorunu gözlemleyerek, Türkiye’nin ve Anadolu’nun kendine özgü duygularını, inançlarını, düşünce ve geleneklerini eserlerinde sıklıkla anlatan Erdal Erzincan, GAİN Sahne’de dinleyiciyle buluşuyor.

Sarkılarını kendine has tarzıyla yeniden yorumlayan Erdal Erzincan “Madem ki Ben Bir İnsanım”, “Sürülemez Dostun İzi”, “İkinci Bahar” ve “Dizden Kırma” eserlerini seslendirecek.

Türkiye'nin yeni dijital içerik platformu GAİN, farklı tarzlardaki sanatçıların sahne performanslarını üç farklı bölümüyle her pazartesi, salı ve çarşamba günü 'GAİN Sahne'de izleyiciyle buluşturuyor.