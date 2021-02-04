Türk Halk Müziği sanatçısı Erdal Erczincan'dan mini konser
GAİN Sahne’nin bu haftaki konuğu Türk Halk Müziği’nin önemli isimlerinden Erdal Erzincan olacak.
Küçük yaşlardan itibaren bulunduğu bölgenin folklorunu gözlemleyerek, Türkiye’nin ve Anadolu’nun kendine özgü duygularını, inançlarını, düşünce ve geleneklerini eserlerinde sıklıkla anlatan Erdal Erzincan, GAİN Sahne’de dinleyiciyle buluşuyor.
Sarkılarını kendine has tarzıyla yeniden yorumlayan Erdal Erzincan “Madem ki Ben Bir İnsanım”, “Sürülemez Dostun İzi”, “İkinci Bahar” ve “Dizden Kırma” eserlerini seslendirecek.
Türkiye'nin yeni dijital içerik platformu GAİN, farklı tarzlardaki sanatçıların sahne performanslarını üç farklı bölümüyle her pazartesi, salı ve çarşamba günü 'GAİN Sahne'de izleyiciyle buluşturuyor.
En Çok Okunan Haberler
- Bulu 'seçimsiz' atamıştı görevden ayrılmak istedi
- Manisa'da ölü bulunan 4 genç hakkında yeni ayrıntılar
- Polisten Barış Atay'a sert müdahale
- Mansur Yavaş: 'Melih Bey istifa etmezse yayınlayacağım'
- 'Rektör ataması' anketinde dikkat çeken sonuç
- Soylu'dan çok konuşulacak 'Berat Albayrak' yorumu
- LPG’li araç sahipleri dikkat!
- AKP Bilecik kongresinde küfür skandalı
- 'Kayıp' Sedat Peker ortaya böyle çıktı
- Alaattin Çakıcı'ya istenen ceza belli oldu
Video Haberler
- Boğaziçi eylemcilerinden Altundal: Aynı gemide değiliz
- Bursa’da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu kamerada
- Hindistan’da baltalı saldırgan böyle dehşet saçtı
- Mucize kurtuluş! Doğal yaşamına geri döndü
- Şişeden bir yudum aldı, hemen geri tükürdü
- Habertürk'te canlı yayında sinirler bir anda gerildi
- Soylu'dan çok konuşulacak 'Berat Albayrak' yorumu
- Aile, havuzda gördükleri manzara karşısında şoke oldu
- Boğaziçili öğrencilerden Melih Bulu'ya yanıt
- Antalya'da şoke eden ölüm
En Çok Okunan Haberler
- Bulu 'seçimsiz' atamıştı görevden ayrılmak istedi
- Manisa'da ölü bulunan 4 genç hakkında yeni ayrıntılar
- Polisten Barış Atay'a sert müdahale
- Mansur Yavaş: 'Melih Bey istifa etmezse yayınlayacağım'
- 'Rektör ataması' anketinde dikkat çeken sonuç
- Soylu'dan çok konuşulacak 'Berat Albayrak' yorumu
- LPG’li araç sahipleri dikkat!
- AKP Bilecik kongresinde küfür skandalı
- 'Kayıp' Sedat Peker ortaya böyle çıktı
- Alaattin Çakıcı'ya istenen ceza belli oldu