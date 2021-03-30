Türk Hava Kuvvetleri Karadeniz'e radar üssü kuracak
Türk Hava Kuvvetleri Trabzon’un Of ilçesinde Karadeniz'in hava sahasını gözlemlemek üzere radar üssü kuracak.
Trabzon’un Of ilçesinde yer alan Cos Tepesi'ne radar mevzi kurulumu gerçekleştirecek. Kurulacak radar mevzi, Karadeniz'deki hava sahasını gözlemleyecek.
Altyapı ve üstyapı ihtiyaçları için ihalesi yayınlanan radar mevzi için 222 No'lu Hava Radar Kıta Komutanlığı Hv. Mu. Bnb. Özgür Genç ve 221 No'lu Hava Radar Kıta Komutanlığı Hv. İs. Yzb. Coşkun Yaşar Kurteş, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Cos Tepesi'ne kurulacak radar mevzinin Of’umuza hayırlı olmasını diliyor, katkı ve destekleri için Hava Kuvvetleri Komutanımız Oflu hemşehrimiz Hava Orgeneral Sayın Hasan Küçükakyüz'e ve diğer tüm ilgililere teşekkür ediyorum.
Bugün, 222 No'lu Hava Radar Kıta Komutanlığı Hv. Mu. Bnb. Özgür Genç ve 221 No'lu Hava Radar Kıta Komutanlığı Hv. İs. Yzb. Coşkun Yaşar Kurteş'i belediyemizde ağırladık. Şehrimizin ve ülkemizin güvenliği için zorlu bir mücadele sürdüren Komutanlarımıza şükranlarımızı sunuyor, her daim birlikte çalışmaya devam diyoruz” ifadelerini kullandı.
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