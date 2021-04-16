Türk Hava Yolları önünde uzun kuyruklar

16 Nisan 2021 Cuma, 11:29

Rusya'nın 1,5 aylık uçuş sınırlamasının ardından, Moskova'daki THY ofisi önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Moskova 24 TV kanalı, canlı yayında kuyrukta bekleyenlerin sayısının dün öğleden sonra 200'e yaklaştığını duyurdu.

Valovaya Caddesi'ndeki THY ofisi önünde bekleyen yolcular ya uçuş tarihlerini değiştirmek ya da biletleri iade etmek için bekliyor.

TürkRus'ta yer alan habere göre; Koronavirüs önlemleri nedeniyle ofise aynı anda çok sayıda yolcuyu almak mümkün olmadığı için, turistler mecburen binanın önünde kuyruk oluşturuyor.







TV kanalına konuşan bazı yolcular, THY'nin çağrı merkezinin uzun aramalara rağmen cevap vermediğinden yakındılar. Beklenmeyen durum karşısında THY ofisinde aralıksız olarak hizmet verilirken, yolcuların talepleri karşılanmaya çalışılıyor.

RUSLAR "PANİK İÇİNDE"

Benzer durumun Aeroflot ve bilet satan diğer şirketlerde de yaşandığı, Rus turistlerin "panik içinde" durumlarını netleştirmeye çalıştıkları görülüyor.

Fotoğraf: Moskva News Agency