Türk havacılığı, Nakşibendilerin kontrolüne verildi

14 Mart 2021 Pazar, 02:00

Gaye Vakfı, 1994 yılında Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit önderliğinde kuruldu. İskenderpaşa Nakşibendi çevresinin halihazırda öne çıkmış isimlerinden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Akşit’in oğlu Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, 2013 yılı aralık ayında TEI Genel Müdürlüğü’ne atandı. İddiaya göre TEI’deki tarikat yapılanması böylelikle başladı. Akşit’in genel müdür olmasının ardından Gaye Vakfı yöneticisi olan Mehmet Baldöktü’nün kardeşi Mustafa Baldöktü de TEI’da çalışmayı başladı. Baldöktü, TEI’da insan kaynakları müdürü görevine getirildi. Kısa bir süre sonra ise Baldöktü’nün kendisiyle aynı ismi taşıyan öz yeğeni Mustafa Baldöktü Ar-Ge’de mühendis olarak görevlendirildi.

ÇOCUKLUK ARKADAŞI

Kadrolaşma, vakıf mensuplarıyla da sınırlı kalmadı. Genel müdür Akşit’in çocukluk arkadaşı Serhan Sökmen, TEI Tesisler ve Destek Hizmetler Müdürü olarak kuruma yerleştirildi.

YÜZLERCE AKRABA

Ayrıca kurumda yüzlerce kişinin birbiriyle evli, akraba, eş, dost olduğu iddia edildi. Bu kadar önemli bir kuruma personel alınırken nelere dikkat edildiği merak konusu olurken iddiaları sormak için aradığımız kurum yöneticilerine ise ulaşamadık.

YAYINEVİ SORUMLUSUNU BAKIM LİDERİ YAPTI



Gaye Vakfı’na ait yayınevinden sorumlu olan Bekir Ercil, “TEI Tesisler Bakım Lideri” görevine getirildi. Yine vakfın üyesi Cafer Kuruca’nun akrabası olduğu öğrenilen Mehmet Zahid Kuruca, TEI’de tesisler bakım lideri yapıldı.