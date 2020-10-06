Türk Hukuk Kurumu Başkanı Çatak’tan baro açıklaması: ‘Hukuk devleti için vahim ihlal’

06 Ekim 2020 Salı, 19:47

THK Başkanı Çatak, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla baro genel kurullarının ertelenmesine ilişkin açıklama yaptı. Avukatlık Yasası’nda baro genel kurullarının tarihlerinin kesin olduğunu belirten Çatak, “Yasa hükmü Genelge ve Kurul Kararlarıyla yani, idari işlemlerle değiştirilmiş olmaktadır. Bir yasa kuralının ancak yeni bir yasa kuralı ile değiştirilebileceği veya kaldırılabileceği, hukuk devleti ilkesini benimseyen uygar dünyanın hukuk fakültelerinin başlangıç derslerinde öğretilir ve uygulamada bunun tersi ne görülebilir, ne düşünülebilir” dedi.

‘Yasa Hıfzısıhha’ya yetki vermiyor’

Umumi Hıfzıssıhha Yasası’nın, salgın ve bulaşıcı hastalıklarda alınabilecek tedbirlerle ilgili maddesinde, idareye, kuruluşların genel kurullarının ertelenmesi için yetki vermediğinin açık olduğunu belirten Çatak, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kamu gücünü kullanarak, meslek kuruluşlarının genel kurullarına müdahale etmeye ve sonuçlarına etkide bulunmaya çalışılması, demokrasilerde onaylanabilecek bir tutum değildir. Yasal dayanaktan ve yasallık ögesinden yoksun bu uygulama, dernek statüsünde olan kuruluşların ve kooperatiflerin genel kurullarının 1.12.2020 tarihine kadar ertelenmesi için de öngörülebilecektir. Yasa kuralının idari işlemle değiştirilmeye kalkışılması veya değiştirildiğinin varsayılması, Anayasaya aykırı olduğu kadar, hukuk devleti ilkesi açısından da vahim bir ihlaldir. Meslek kuruluşlarının genel kurullarına müdahale etmeye veya sonuçlarına etkide bulunmaya çalışılması ise, demokrasi açısından kaygı vericidir. Bu yanlışlardan en kısa sürede dönülmesi gerekmektedir.”