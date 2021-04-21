DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 1 Mayıs programını açıkladı

21 Nisan 2021 Çarşamba, 11:13

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, "Umut Yan Yana" sloganıyla 1 Mayıs programını açıkladı.

Mimarlar Odası İstanbul Şubesi’nde düzenlenen basın toplantısında, dört kuruluş adına yapılan ortak açıklamayı DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu okudu.

"Sağlıklı, güvenceli ve insanca bir yaşam için "Her gün 1 Mayıs" diyecek ve 1 Mayıs haftası boyunca taleplerimizi ifade edeceğiz. Her yer 1 Mayıs diyecek, mümkün olduğunca yaygın bir biçimde işyerlerinin önlerinde ve meydanlarda olacağız" denilen açıklamada, anma ve kutlama programları şöyle açıklandı:

"30 Nisan'da İstanbul Taksim'deki Kazancı Yokuşu'nda her sene gerçekleştirdiğimiz anma etkinliğinde buluşacak. 1 Mayıs 1977 katliamında yitirdiğimiz canları anacak, tüm anma programlarımızı pandemi koşullarına uygun biçimde planlayacağız. Aynı gün ülkenin dört bir yanında -yine pandemi koşulları da dikkate alınacak- en yaygın biçimde işyerlerind 1 Mayıs kutlamalarını ve alanlarda basın açıklamalarımızı gerçekleştireceğiz. 1 Mayıs günü de çalışmakta olan emekçileri işyerlerinde, çalışmayan milyonları da evlerinde, balkonlarında, sokaklarında, sosyal medyada 1 Mayıs coşkusunu büyütmeye çağıracağız."

"1 MAYIS'I ENGELLEMEYİN"

Açıklamada iktidara da çağrı yapılarak "Akıl dışı, bilim dışı ve hukuk dışı engellemelere kalkışmayın. 1 Mayıs engellenemez! Çalışırken bulaşmayan ama 1 Mayıs kutlarken bulaşan bir virüs tespit edilememiştir. Aklı başında herkesin teslim edeceği gibi çalıştığımız her gün ve çalıştığımız her yerde 1 Mayıs'ı da kutlayabiliriz ve kutlayacağız. 1 Mayıs afişlerimizi, pankartlarımızı binalarımıza, işyerlerimize, evlerimize, sokaklara, meydanlara asmaktan, taleplerimizi duyurmaktan da asla geri durmayacağız." denildi.

EMEKÇİLERİN TALEPLERİ

"1 Mayıs 2021 Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününde büyük kitlelerle merkezi biçimlerde olmasa da çok yaygın biçimde sağlıklı, güvenceli ve insanca yaşam umutlarımızı yan yana getireceğiz" vurgusu yapılan açıklamada, emekçilerin işyerleri ve alanlarda dile getireceği talepleri şöyle sıralandı:

1.Herkese aşı, herkese gelir desteği sağlanmalı, acil ve zorunlu işler dışında 4 hafta çarklar durdurulmalıdır!

2.Çalışırken hastalanan emekçiler için COVID-19 iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilsin!

3.Kod 29 ve ücretsiz izin zulmüne son!

4.İşsizlik Sigortası Fonu kaynakları patronlara değil işçilere ve işsizlere!

5.Asgari ücret üzerindeki tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın!

6.İşsizliğe karşı kamu istihdamı artırılsın, hukuksuz biçimde işten çıkarılan kamu emekçileri işlerine iade edilsin, çalışma süreleri azaltılsın.

7.Doğa katili projelere, Kanal İstanbul’a, betona, savaşa, silahlanmaya, sermayeye değil aşıya ve sosyal desteklere kaynak!

8.Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın! Zorunlu mallarda ve elektrik, su, doğalgaz, iletişim faturalarında dolaylı vergiler sıfırlansın.

9.Örgütlenme, özgür toplu sözleşme ve grev hakkı önündeki tüm engeller kaldırılsın!

10.İstanbul Sözleşmesi Yaşatır. 6284 sayılı yasa etkin şekilde uygulansın, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün İşyerinde Şiddete Karşı 190 sayılı sözleşmesi onaylansın!

"YENİ BİR DÜZEN ELLERİMİZDE"

Açıklama şu ifadelerle son buldu:

"2020 1 Mayıs’ında ifade ettiğimiz gerçek, 2021’de çok daha net bir biçimde ortadadır. Bu düzen yaşamı ve gezegeni tehdit eden büyük bir felakete dönüşmüştür. Felakete dönen bu düzen, baskılarla, yasaklarla, yalanlarla, sansürle, kışkırtılan ırkçılık ve ayrımcılıkla, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle, kısacası zulümle ayakta tutulmak istenmektedir.

Bu felakete son vermek, insanlık için yeni bir başlangıç yapmak, eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, demokrasinin egemen olduğu, kardeşçe, barış içerisinde yaşayacağımız yeni bir toplumsal düzen kurmak ellerimizdedir.

Umudumuz birliğimizde, mücadelemizde ve dayanışmamızdadır!

1 MAYIS’TA UMUT YAN YANA!

YAŞASIN 1 MAYIS!"