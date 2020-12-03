Türk-İş Başkanı Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması
Yarın başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Kafamızda bir rakam var. Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini alıp açıklar," ifadelerini kullandı.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 4 Aralık'ta görüşülmeye başlanacak asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu.
"Kafamızda bir rakam var. Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini alıp açıklar," diyen Atalay, "İşveren ve hükümetin tebessüm ettirecek, 'Evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz," ifadelerini kullandı.
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