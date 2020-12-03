Türk-İş Başkanı Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması

03 Aralık 2020 Perşembe, 12:26

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 4 Aralık'ta görüşülmeye başlanacak asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Kafamızda bir rakam var. Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini alıp açıklar," diyen Atalay, "İşveren ve hükümetin tebessüm ettirecek, 'Evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz," ifadelerini kullandı.