Türk-İş’ten iktidara TES uyarısı: ‘Yanıtımız genel grev olur’

21 Haziran 2020 Pazar, 06:00

Türk-İş, görüşmenin ardından yayımladığı ve tüm teşkilatlara dağıtılmasını istediği değerlendirme notunda, salgın döneminde kıdem tazminatının gündeme getirilmesinin çalışma hayatının huzurunu bozduğu belirtilerek, “Türk-İş’in kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması gibi bu hakkın tasfiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişimin karşısında cevabı, ‘genel grev’ olacaktır” uyarısı yapıldı.

Sözcü’nün haberine göre değerlendirme notunda ayrıca yeni sistemin devreye girmesi halinde işçinin 30 günlük kıdeminden 12 gününü kaybedeceği, kıdem parasının ise enflasyon karşısında eriyip yok olacağı bildirildi.

Notta, TES ile işçiye kıdem için prim ödeme yükümlülüğü getirilmek istendiği, böyle bir durumda maaşından her ay prim kesilecek işçinin maaşının daha da düşeceği belirtildi. Bilgi notunda, TES’te primlerin her ay kesilecek olması nedeniyle bugün yatırılan primlerin 30-40 yıl sonra faiz getirisine rağmen enflasyon karşısında eriyip azalacağı bildirildi.

Türkİş notunda ayrıca TES’in bir tür kredi kuruluşuna dönüşeceği uyarısı da yer aldı. Notta, “SGK primlerini bile ödemeyen işveren TES primlerini ödemeyecek, kayıtdışılık artacak, işveren maliyeti azaltmak için daha az işçi çalıştırmayı hedefleyecek böylece istihdam azalacak, işsizlik artacaktır” uyarısı yapıldı.