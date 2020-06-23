Türk-İş’ten kıdem mesajı
Türk-İş, Ankara’daki merkez binasına astığı dev pankartla emekçinin kıdemden vazgeçmeyeceği mesajını verdi.
Hükümetin kıdem tazminatını fona dönüştürme girişimine karşı çıkan Türk-İş, Ankara’daki genel merkez binasına büyük bir pankart astı. Üzerinde “Kıdem tazminatıma dokunma” yazan parkartla, hükümete “düzenlemeden vazgeç” mesajı verildi.
Geçen günlerde Başkanlar Kurulu’nu toplayan Türk-İş, kıdem tazminatı değişikliğine karşı tavrını ortaya koymuştu. Türk-İş’in hazırladığı raporda da hükümetin yaşama geçirmek istediği modellerin sakıncaları tek tek anlatıldı. Bu konuda Türk-İş genel kurullarında kabul edilen “kıdeme dokunulması halinde genel greve çıkılacağına” yönelik kararlar olduğu anımsatıldı. Bu arada Türk-İş sosyal medyada da kıdem tazminatının fona dönüştürülmesine karşı tepkisini göstermeye devam ediyor. Hazırlanan “kıdem tazminatıma dokunma, geleceğimle oynama” başlıklı videoda, kıdem tazminatının emekçiler için ne anlama geldiği tek tek sıralanıyor. Kıdem tazminatının, “alın teri, güvence, gelecek, üretim, emek, iş barışı, istikrar, aş, ev, aile, huzur, mutluluk, iş sürekliliği, kalite, özveri, hak” olduğu vurgulanırken şu mesajlar da veriliyor:
“Kıdem tazminatı bütün emekçilerin güvencesidir. Kızımızın çeyiz, oğlumuzun düğün parasıdır. Emekli olurken başımızı sokacağımız bir ev için katkı parasıdır. Çocuklarımıza bırakılacak bir emanettir. Hayalimizdir. Yıkma, geleceğimle oynama. Kıdem tazminatıma dokunma.”
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