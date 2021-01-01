Türk Lirası, 2020’de en çok değer kaybeden ikinci para birimi oldu

01 Ocak 2021 Cuma, 06:00

Türk Lirası, yüzde 24'lük değer kaybıyla dolar karşısında en çok değer kaybeden ikinci para birimi oldu. Listede Türk Lirası'nı Brezilya Reali ve Arjantin Pesosu izledi.



Buna göre:

- 1 Ocak 2020’ye 5.9478 seviyesinden başlayan dolar/TL, yılı 7.37-7.48 arasında dalgalanarak bitirdi.

- Yıl içinde dolar/TL’nin gördüğü en yüksek seviye, 8.5787 oldu. *TL, dolar karşısında yılbaşından beri bakıldığında gelişmekte olan para birimleri arasında en çok değer kaybeden ikinci para birimi oldu. En yüksek kayıp yüzde 23 ile Brezilya’da, Rusya para birimi ise yüzde 16 ile üçüncü sırada yer alıyor.

- 2020’nin ilk gününe 6.65 seviyelerinden başlayan Avro/TL ise yılı 9.05- 9.08 arasında dalgalanarak bitirdi.

ALTIN DAMGA VURDU

- Avro/TL’nin 2020’de gördüğü en yüksek seviye ise, 10.1742 olarak kayıtlara geçti.

- 2020 Ocak’ta 1956 TL olan Cumhuriyet Altını, yılı 3 bin 47 TL’den tamamladı. 2020’ye 290 liradan başlayan gram altın ise yıla 453 TL ile veda etti.

BIST 100 endeksi, 2019’u 1.144 seviyesinden tamamladıktan sonra pandemi etkisiyle 819.4 puana kadar gerilemişti. Kasımdan sonra belirginleşen yükselişle endeks, yılı ... puandan tamamladı.

SORUMLUSU YUMURTA!

- Öte yandan, Bloomberg’ün derlemesine göre, pandemi sürecinde dünya genelinde merkez bankaları faiz indirme yarışına girerken, dünyada yalnızca Danimarka, Güney Sudan ve Türkiye’de faiz artışı yaşandı.

- Türkiye, dünyada faizin en yüksek olduğu 9. ülke konumunda bulunuyor.

- Diğer yandan, dün yayımlanan Merkez Bankası (TCMB) PPK özetinde, yine gıda fiyatlarındaki artışlara vurgu yapıldı.

- Özellikle yumurta ve tavukta belirgin zamların olduğuna vurgu yapılan metinde, “Söz konusu gelişmeler işlenmiş gıdayı olumsuz etkilemiştir. Ekmek ve tahıllardaki artış eğilimi kasım ayında hızlanmış, uluslararası fiyatlar ve döviz kuruna duyarlılığı yüksek olan katı ve sıvı yağlar kalemi güçlü fiyat artışlarıyla diğer işlenmiş gıda grubunda öne çıkmıştır” denildi.

DIŞ BORÇ STOKU 262 MİLYAR DOLAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Türkiye brüt dış borç stoku eylül sonu itibarıyla 435.1 milyar dolar, bu stokun milli gelire oranı da yüzde 59.1 oldu. Stok haziran sonunda 421.8 milyar dolardı. Net dış borç stoku ise 244.4 milyar dolardan 262.2 milyar dolara çıktı. Stokun milli gelire oranı da yüzde 35.6 oldu. AB tanımlı genel yönetim borç stoku ise eylül sonunda 2. trilyon TL’yi aşarken, milli gelire oranı yüzde 42.6 oldu. Bu rakam haziran sonunda 1.8 trilyon TL idi.