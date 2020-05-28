Türk Metal Başkanı ve Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak: 'Gerekirse işi durdururuz'

28 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

Koşulların uygun olmaması halinde ve gereken önlemlerin ısrarla alınmaması ya da tehlikeli bir durumun ortaya çıkması durumunda, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13. maddesinin kendilerine verdiği hakkı kesin olarak kullanmaya, gerekli durumda işi durdurmaya kararlı olduklarının altını çizen Kavlak, büyük sorunların sendikasız işyerlerinde yaşandığını dile getirdi.

Çalışmaya, üretmeye, ülke ekonomisine katkı vermeye devam edeceklerini ifade eden Kavlak, “Ancak bu virüs salgınının ve ardından gelecek krizin bedelinin emekçilere ödetilmesine de izin vermeyeceğiz. 1 Haziran günü, konusunda uzman bilim insanlarıyla bir kapalı oturum yapacağız. Bu tartışmaları da en kısa zamanda kamuoyuyla ve üyelerimizle paylaşacağız” değerlendirmesini yaptı.