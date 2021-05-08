Türk müzelerinin gurur gecesi
Türkiye'deki bazı müzeler Avrupa Konseyi’nin himayesinde Avrupa Müze Forumu tarafından verilen “Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri” kapsamında ödüle layık görüldü.
Avrupa Konseyi’nin himayesinde Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından her yıl verilen en uzun soluklu ve en saygın müzecilik ödülleri olan “Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri” önceki gün sahiplerini buldu. Troya Müzesi, 2021 Yılı Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Troya Müzesi’nin hemen ardından aynı kategoride “2021 Yılı Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü”nü Odunpazarı Modern Müzesi kazandı. Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi de aynı yarışmada “2021 Silletto Ödülü”nü aldı.
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