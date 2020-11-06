Türk müzisyenlerden sektör devlerine çağrı: 'Müzik yapabilmek bizim için imkansız bir hal aldı'

Türkiye'nin ilk hip-hop prodüksiyon platformu VVO Beats Türkiye, artan dolar kuru nedeniyle seslerini duyurmaya çalışıyor. Müzisyenlerin artık müzik yapamaz hale geldiğini söyleyen platform üyeleri, sektörün devlerinden Türkiye'ye özel bir fiyat politikası oluşturulmasını talep ediyorlar.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2020 Cuma, 17:59
Türk müzisyenlerden sektör devlerine çağrı: 'Müzik yapabilmek bizim için imkansız bir hal aldı'
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Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi, bir türlü tutulamayan dolar kuru. Maaşlarımızı her ne kadar dolarla almıyor olsak da piyasadaki ürünlerin dolar endeksli olması, pek çoğumuzun hayallerini tüketir noktaya geldi. Bu bağlamda, umutları giderek tükenen çok önemli bir kitle var. Bu kitle, sesini dünyaya duyurma noktasına gelen ses mühendisleri ile müzisyenler. 

Türkiye'nin ilk hip-hop prodüksiyon platformu olan "VVO Beats Türkiye", sektörde hizmet veren küresel şirketler için bir çağrı akımı başlattı. Döviz kuruna bağlı olarak yükselen maliyetlere artık karşı koyamadıklarını söyleyen müzisyen ve ses mühendisleri, sektör devlerinden Türkiye için özel bir fiyatlandırma politikası istiyorlar. Ancak VVO Beats Türkiye üyeleri, bu talebin karşılıksız olmayacağını belirtip, seslerini duyan devlerin reklamlarını da ücretsiz olarak yapacaklarını ifade ediyorlar.

Platform tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde:


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