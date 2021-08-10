Türk ordusunun eylemleri NATO’ya sinyal! Business Insider'dan kritik değerlendirmeler

10 Ağustos 2021 Salı, 15:10

Türkiye Donanması’nın haziranda Atmaca gemi savar seyir füzesini denediği, füzenin yerli yapım TCG Kınalıada korvetinden fırlatıldığı anımsatılırken Atmaca’nın ABD yapımı Harpoon füzelerinin yerini alacağı kaydedildi. Ankara’nın son yıllarda silah üretimi yönündeki çabalarını etkinleştirdiği ifade edilirken bu üretimin, savunma sanayisi alanında kendine yeterli olma fırsatını verdiğini ve ülkeyi silah ithalatçısına dönüştürdüğü ifade edildi.

"F-16 ÜRETİMİ YETKİSİNE SAHİP BİRKAÇ ÜLKEDEN BİRİ"



Sputnik'in aktardığında göre, Türkiye’nin oldukça uzun zamandır sahip olduğu büyük ve oldukça güçlü askeri sanayi temeline sahip olduğunu ve bu temelin, ülkeye yabancı üreticilerin yetkisiyle çeşitli piyade silahı üretme fırsatını verdiğini anımsatan Brimelow, Türkiye’nin F-16 üretimi yetkisine sahip birkaç ülkeden biri olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE, ASKERİ TECHİZAT ÜRETİMİNİ ARTIRDI

Ankara’nın, NATO ortaklarının uyguladığı yaptırımlar yüzünden kendi askeri teçhizat üretimi üzerinde yoğunlaştığını yazan ABD’li gazeteci, Türkiye’nin ayrıca çok daha güçlü olan ve Karadeniz’deki etkisini güçlendiren komşusu Rusya yüzünden ordunun imkanlarını artırmakta olduğunu iddia etti.

"SORUNLARA TÜRK ÇÖZÜMLER BULABİLİR"

Yazıda, Washington’un Ankara’yı F-35 üretiminden çıkarmasının da bu süreç üzerinde etkisi olduğu, aynı zamanda Berlin’in de Türkiye’nin elindeki Leopard 2 tanklarının modernizasyonunu üstlenmek konusunda isteksiz olduğu ifade edildi. Brimelow, komşular ve NATO ortakları ile yaşadığı anlaşmazlıkların Türkiye’yi “savunma sanayisiyle ilgili bazı sorunlara Türk çözümler bulabileceğini” düşünmeye sevk ettiğini kaydetti.