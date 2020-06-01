Türk oyun şirketi Peak ABD'li Zynga'ya 1.8 milyar dolara satıldı

01 Haziran 2020 Pazartesi, 14:25

2010 yılında İstanbul’da Sidar Şahin tarafından kurulan Peak Games, 1.8 milyar dolara dünyanın en büyük oyun firmalarından ABD merkezli Zynga’ya satıldı. Zynga 900 milyon dolar nakit, 900 milyon dolar hisse verecek. Peak, bu satış işlemi ile Türkiye’nin ilk milyar dolarlık girişimi (unicorn) olmayı başardı.

2017 yılında Peak'in sahip olduğu bazı oyunları 100 milyon dolara satın alan Zynga, daha sonra 2018 yılında Türk oyun şirketi Gram Games'i 250 milyon dolara satın aldı.

Peak ve Zynga anlaşmasını değerlendiren Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü şunları söyledi:

* 10 yıl içinde global mobil oyun sektörünün devlerinden birini Türkiye'den ortaya çıkardık. Bu hem Peak hem de ülkemiz adına gerçekten gurur verici. Büyümemizi, ilerlememizi ve yarattığımız etkiyi daha da artırmak adına, stratejik bir ortak ile güç birliği yapmak için en doğru zamanı bekledik.

* Bize olan yaklaşımları ve güvenleri ile gerçekten upuzun bir yolculuğa çıkabileceğimize inandığımız Zynga'nın bu stratejik birliktelik için en doğru şirket olduğuna inanıyoruz. Yaptığımız anlaşma en temelinde Peak'in bütün ekibine, yaptıklarına ve yapacaklarına olan güvenin ve Peak'in potansiyelinin bir göstergesi.

* Ülkemiz için büyük önem taşıyan bu imza, Peak’i Türkiye tarihinin en değerli şirketleri arasına yerleştiriyor. Bu anlaşma, güzel insanların bir arada büyük hayallere inandığı zaman her şeyi başarabileceğini somut bir şekilde vurguluyor. Başarının mimarı ise Türkiye'nin dört bir yanından aynı amaç ve değerler etrafında birleşmiş olan, genç ve müthiş heyecanlı ekibimiz. Bu anlaşmanın asıl değeri de işte tam burada yatıyor.

OYUN SAYIMIZ 8'E ÇIKTI

Zynga Üst Yöneticisi (CEO) Frank Gibeau da, “Peak’e ‘aramıza hoş geldin’ demekten gurur duyuyoruz. Peak dünyanın en iyi puzzle oyunu geliştiricilerinden biri. Böylesine yaratıcı ve tutkulu bir takımla yeteneklerimizi daha da ileri taşıyacak olmak bizi heyecanlandırıyor. Toon Blast ve Toy Blast’ın katılımıyla listelerde üst sıralarda yer alan oyun sayımızı 8’e çıkarırken, küresel kullanıcı sayımızı çarpıcı bir şekilde artırıyor ve gelecekteki yeni projelere hazırlanıyoruz. Peak ve Zynga birlikte daha da hızlı büyüyecek” dedi.

BU DAHA YOLUN BAŞI

Peak Kurucusu ve CEO'su Sidar Şahin ise, “Bugün geldiğimiz nokta tüm Türkiye için gurur verici ve biz hepimiz biliyoruz ki, bu daha yolun başı. Zynga ile devam edeceğimiz bu yolculukta, birlikte daha güçlenerek büyüyecek olmak hepimizi geleceğe dair heyecanlandırıyor. Türkiye’den büyüyen, ilerleyen ve gelişmeye devam eden bir ekip olmayı sürdüreceğiz. Bu anlaşmanın en önemli yanı, imkansızın başarılabileceğini somut olarak ortaya koyması. Türkiye’de anne babalar çocuklarına inansınlar istiyorum. Sevdikleri işi sürekli ilerleyerek yaptıkları sürece, başarabileceklerine inansınlar. Çocuklar da gençler de kendilerinin başarabileceklerine inansınlar. Çünkü her şey inanmakla başlar” ifadelerini kullandı.

100 KİŞİLİK EKİP

Yapılan resmi açıklamaya göre anlaşma sonrası ekibinde ve yönetiminde bir değişiklik olmayacak olan Peak’in hisselerini 1.8 milyar dolara Zynga’ya devredecek. Mühendislik, sanat, tasarım, işletme ve sosyal bilimler dallarında Türkiye’nin 35 farklı üniversitesinde eğitim görmüş 100 kişiden oluşan Peak ekibi, imzalanan anlaşmadan sonra da çalışmalarına İstanbul’da devam edecek.