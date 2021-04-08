Türk Sol Hareketi (1960-1980)

08 Nisan 2021 Perşembe, 00:02

Türkiye’de radikal sol hareketin 1960’ların ortalarından 1980’e uzanan hızlı ve büyük gelişme dönemi, elbette büyük kayıpların yanı sıra büyük siyasi iddialar, stratejiler, ideolojik arayışlar ve tartışmalarla bilinir.

O kitlesel seferberliği yaratan, sadece rasyonel yönelimler, zihinsel tasarımlar, belirli talepler, çıkarlar veya mağduriyetler, acılar değildi, aynı zamanda arzulardı.

Akıl ve iradenin zıddı ya da onlardan kopuk bir “güç” olmayan, aksine onlarla iç içe hareket eden ve ettiren arzular…

Serhat Celâl Birdal, Bir Başka Devrim Türkiye Sol Hareketinde Arzu İdeoloji Politika isimli incelemesinde; 1960-1980 arası Türk sol hareketini, Deleuze ve Guattari’nin genişlettiği Spinozacı arzu kavramının ışığında inceliyor.

Özellikle 68 kuşağı bağlamında romantize edilen manzaranın arkasındaki dinamiği görmeyi sağlamayı amaçlıyor. Kısmen ideolojiye “kaydolan” fakat ondan taşan bir potansiyele işaret ediyor.

Bir Başka Devrim Türkiye Sol Hareketinde Arzu İdeoloji Politika (1960-1980), “Türkiye solunun arzu politikası” ile ilgili bir hatırlama ve muhasebe çağrısı aynı zamanda.

Bir Başka Devrim - Türkiye Sol Hareketinde Arzu İdeoloji Politika (1960-1980) / Serhat Celâl Birdal / İletişim Yay. / 259 s.