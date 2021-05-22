Türk sporcular Avrupa Karate Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı
Hırvatistan'ın Porec kentinde devam eden 55. Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcular, 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın dördüncü gününde milli sporculardan Meltem Hocaoğlu Akyol, kadınlar kumite +68 kilo finalinde tatamiye çıktı.
Finalde Bulgaristan'dan Aleksandra Stubleva ile karşı karşıya gelen Meltem Hocaoğlu Akyol, rakibini 1-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.
BİR ALTIN MADALYA DA UĞUR AKTAŞ'TAN
Erkekler kumite 84 kiloda milli sporcu Uğur Aktaş, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Finalde Azerbaycanlı rakibi Panah Abdullayev'i 2-1 mağlup eden Uğur Aktaş, altın madalyanın sahibi oldu.
Organizasyonda kadınlar kumite 68 kiloda mücadele eden mili karateci Eda Eltemur ise Bosna Hersekli rakibi Ivona Cavar'ı yenerek bronz madalya kazandı.
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