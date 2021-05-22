Demir Grup Sivasspor, Max Gradel ile sözleşme yeniledi
Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor, 33 yaşındaki futbolcusu Max Gradel'in sözleşmesini iki yıl süreyle uzattığını duyurdu.
Demir Grup Sivasspor, bu yıl kadrosuna kattığı ve etkili futbolu ile dikkat çeken Max Gradel'in sözleşmesini 2023-2024 sezonuna kadar 2 yıl süreyle uzattı.
Sezon başında Demir Grup Sivasspor'un Fransa'nın Toulouse takımından transfer ettiği ve 2021 yılında sözleşmesi sona erecek başarılı futbolcunun sözleşmesi yapılan görüşmeler sonucu 2023-2024 sezonuna kadar 2 yıl uzatıldı. Başarılı bir sezonu geride bırakan 33 yaşındaki Max Gradel, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında bu sezon toplam 48 kez forma giyerken, bu maçlarda 12 kez gol sevinci yaşadı ve 14 kez de asist yaptı.
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