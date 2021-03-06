Türk sporunun öncü kadınları

06 Mart 2021 Cumartesi, 11:51

Hayatın her alanında olduğu gibi sporda da Türk kadınları, başarılarıyla öne çıkıyor.

Voleyboldan güreşe, judodan eskrime, tekvandodan okçuluğa kadar birçok branşta kadın sporcular, uluslararası organizasyonlarda ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırıyor.

Kadın sporcular, 1936 Berlin Olimpiyatları'na katılarak bir ilki başaran Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni'nin açtığı yoldan giderek Türk sporunun gururu olmaya devam ediyor.

Judocu Hülya Şenyurt, 1990'daki Avrupa ikinciliği ve 1991'deki Avrupa gençler şampiyonluğu sonrası olimpiyatlarda da madalya alarak tarihe geçti.

Henüz 19 yaşındayken 1992 Barcelona Olimpiyatları'na katılan Hülya Şenyurt, 48 kiloda elde ettiği üçüncülükle olimpiyatlarda madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu olmayı başardı.

OLİMPİYAT ŞAMPİYONU TEK TÜRK KADIN SPORCU

Türkiye'nin olimpiyatlarda altın madalya kazanan tek kadın sporcusu unvanına Nurcan Taylan sahip.

Nurcan Taylan, 2004 Atina Olimpiyatları'nda Halil Mutlu ve Taner Sağır ile birlikte halterde altın madalya kazanan Türk sporcular arasında yer aldı.

YASEMİN ADAR, TÜRK KADIN GÜREŞİNE ÖNCÜLÜK ETTİ

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcu Yasemin Adar, Türk güreş tarihine ismini "altın" harflerle yazdırdı.

Kadın güreşinin sembolü haline gelen Yasemin, Türkiye'ye adını 2016'da Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda duyurdu.

Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi, organizasyon tarihinde Türkiye'ye kadınlarda ilk altın madalyasını kazandırdı.

Türk kadın güreşinde yeni bir sayfa açan Yasemin, bu şampiyonlukla da yetinmedi ve üst üste 4 kez adını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı.

Türk kadın güreşine öncülük eden 29 yaşındaki Yasemin, Avrupa'nın yanı sıra dünyanın da zirvesine çıkmayı başardı.

Yasemin, Fransa'nın başkenti Paris'te 2017'de gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda da bir ilke imza attı. Milli sporcu, dünya şampiyonu ilk kadın Türk güreşçi oldu.

"İlklerin kadını" Yasemin Adar, Tokyo Olimpiyatları'nda da zirvede yer alarak yeni bir başarıya imza atmayı hedefliyor.

TARİHİ OLİMPİYAT KOTALARI

Milli sporculardan Neslihan Yiğit badminton, Çağla Büyükakçay tenis, İlke Özyüksel modern pentatlon, Göksu Üçtaş Şanlı ise cimnastik branşında olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk sporcu oldu.

Neslihan Yiğit ve Göksu Üçtaş Şanlı 2012 Londra Olimpiyatları'nda, Çağla Büyükakçay ve İlke Özyüksel ise 2016 Rio Olimpiyatları'nda mücadele etti.

ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY'DAN TARİHİ ŞAMPİYONLUK

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, 2016 TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta tarihi şampiyonluk yaşadı.

Çağla, finalde Karadağlı Danka Kovinic'i yenerek WTA turnuvalarında şampiyonluğa ulaşan ilk Türk sporcu olarak kayıtlara geçti.

NUR TATAR, ÜST ÜSTE İKİ OLİMPİYATTAN MADALYAYLA DÖNDÜ

Milli tekvandocu Nur Tatar Askari, iki olimpiyat oyunlarında madalya kazanan tek Türk kadın sporcu konumunda bulunuyor.

Nur Tatar, 2012 Londra Olimpiyatları'nda gümüş, 2016 Rio Olimpiyatları'nda ise bronz madalya aldı.

Dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşayan milli tekvandocu, Tokyo Olimpiyatları'nda da tatamiye çıkacak.

Olimpiyatlarda Hülya Şenyurt, Nurcan Taylan ve Nur Tatar Askari'nin yanı sıra kadın sporculardan Hamide Tosun ile Azize Tanrıkulu da madalya kazanma başarısı gösterdi.

Tekvando branşında Azize Tanrıkulu 2008 Pekin Olimpiyatları'nda gümüş, Hamide Tosun ise 2000 Sidney Olimpiyatları'nda bronz madalya elde etti.

19 YAŞINDA DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTI

Güney Kore'nin Muju kentinde düzenlenen 2017 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden 19 yaşındaki Zeliha Ağrıs, genç yaşına rağmen altın madalya kazanarak dikkatleri çekti.

Zeliha, büyükler kategorisinde ilk kez katıldığı Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla döndü.

TEKVANDONUN "YAMAN" KADINI

Milli sporcu İrem Yaman, 2015'te Rusya, 2019'da İngiltere'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 62 kiloda altın madalya kazandı.

İrem, böylece iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu oldu.

Büyükler kategorisinde iki Avrupa şampiyonluğu da bulunan İrem Yaman, Dünya Tekvando Federasyonu tarafından 2018 yılının en başarılı kadın sporcusu ödülüne de layık görüldü.

ŞAHİKA ERCÜMEN'DEN ANTARKTİKA'DA TARİHİ DALIŞ

Türk serbest dalışçı Şahika Ercümen, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında gittiği "beyaz kıta"da dalış yaparak tarihe geçti.

Şahika, Türk bilim insanlarıyla kıtaya giderek Türk bayrağını Antarktika'da dalgalandırdı.

Antarktika'da tüpsüz dalış gerçekleştiren ilk Türk kadın sporcu olan Şahika, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

TÜRKİYE'NİN İLK GRAND SLAM ŞAMPİYONU TENİSÇİSİ

Milli tenisçi İpek Soylu, kariyerinin en önemli zaferini 2014 ABD Açık Tenis Turnuvası'nda yaşadı.

Genç çiftler kategorisinde İsviçreli partneri Jil Belen Teichmann ile şampiyonluğa ulaşan İpek, "Türkiye'nin ilk grand slam şampiyonu tenisçisi" unvanını alarak adını unutulmazlar arasına yazdırdı.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA MADALYA ALAN TEK TÜRK BADMİNTONCU

Milli badmintoncu Özge Bayrak, Rusya'nın Kazan kentinde 2014'te yapılan Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda bronz madalya kazanarak bir ilki gerçekleştirdi.

Büyükler kategorisinde Avrupa Şampiyonası'nda madalya alan tek Türk badmintoncu olan Özge, 2016 Rio Olimpiyatları'nda da Türkiye'yi temsil etti.

ESKRİME KADIN SPORCULAR DAMGA VURDU

Türkiye'nin son dönemde gelişim kaydetmeye başladığı eskrim branşında kadın sporcular, elde ettikleri derecelerle öne çıkıyor.

Milli sporcu Deniz Selin Ünlüdağ, Rusya'nın Soçi kentinde 2018'de düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda yıldız kadınlar kılıç kategorisinde altın madalya kazanarak tarihi bir şampiyonluk yaşadı.

Aynı organizasyonda Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımı'nın üçüncülüğe ulaşmasıyla devam eden tarihi başarılar, genç kadınlar kılıç kategorisinde Aylin Çakır'ın bronz madalyasıyla sürdü.

Milli eskrimci Nisanur Erbil de İtalya'da yapılan 2019 Yıldızlar ve Gençler Avrupa Şampiyonası'nda yıldız kadın kılıç kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.





- Yasemin Ecem Anagöz yılın okçusu seçildi





Türkiye'nin son dönemde önemli başarılar elde ettiği okçuluk branşında Yasemin Ecem Anagöz, dünyada yılın sporcusu ödülüne layık görüldü.

Yasemin Ecem Anagöz, kadınlar klasik yayda 2018 yılının sporcusu seçildi. Milli okçu, Polonya'nın Legnica kentinde gerçekleştirilen 2018 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar klasik yay kategorisinde altın madalya elde etti.





- 2019'da adlarından söz ettirdiler





Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de çok sayıda uluslararası organizasyon yapılamadı.

Milli sporcular Şaziye Erdoğan ve Busenaz Sürmeneli, elde ettikleri dünya şampiyonluklarıyla 2019'a damga vurdu.

Tayland'ın Pattaya şehrinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 45 kiloda mücadele eden milli halterci Şaziye, koparmada 77 kilo ile altın, silkmede 92 kilo ile gümüş, toplamda ise 169 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

Milli boksör Busenaz Sürmeneli de Rusya'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang'ı yenerek podyumun zirvesinde yer aldı.

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün ise 2019 yılında düzenlenen tüm grand prix organizasyonlarında madalya kazanarak, bunu başaran ilk Türk tekvandocu oldu.





- Milli karateci dünya 1 numarası





Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, dünya sıralamasında kadınlar kumite 50 kiloda zirvede yer alıyor.

Başarılı karatecinin kariyerinde dünya, Avrupa, Dünya Oyunları, Avrupa Oyunları ve Akdeniz Oyunları şampiyonluğu bulunuyor.





- Türkiye'nin gururu kadın voleybolcular





A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 16 yıl sonra final oynama başarısı gösterdi.

Ay-yıldızlı ekip, Türkiye'nin ev sahibi ülkeler arasında yer aldığı 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ortaya koyduğu performansla alkış aldı.

Ankara'da oynanan final maçında son şampiyon Sırbistan'a 3-2 yenilerek ikinci olan A Milli Takım, organizasyon tarihinde 2. kez gümüş madalya kazandı. Türkiye, organizasyondaki madalya sayısını 4'e (2 gümüş, 2 bronz) çıkardı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'nın ev sahipliğindeki 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde finalde Almanya'yı 3-0 yenerek olimpiyatlara katılmaya da hak kazandı.





- Engel tanımadılar





Doğuştan iki kolu olmayan milli paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, 2018'de İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaya uzandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda S5 kadınlar 50 metre sırtüstünde gümüş madalya alan Sümeyye, Barbie'nin de rol modeli oldu.

Paralimpik halterci Nazmiye Muratlı, hem 2012 hem de 2016 paralimpik oyunlarında altın madalya kazanarak İstiklal Marşı'nı dünyaya dinletti.

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda Kadın Golbol Milli Takımı, finalde Çin'i 4-1 yenerek şampiyon oldu. Kadın Golbol Milli Takımı, oyunlar tarihinde Türkiye'ye takım sporlarında ilk şampiyonluğunu getirdi.



