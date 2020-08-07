Türk Tabipleri Birliği Başkanı Adıyaman: Sağlık çalışanlarına ücretler ödenmiyor

07 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

TTB Başkanı Adıyaman, pandemi nedeniyle sağlık çalışanlarına mart, nisan ve mayıs aylarında verilen ek ödemelerin, haziran ayında verilmemesine ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu.

Haziran ayından itibaren ise pandemi hastanelerinde çalışan hiçbir sağlık çalışanının ek ödeme almadığına dikkat çeken Adıyaman, “Bu durum, Sağlık Bakanlığı’nın salgına karşı genel tavrını yansıtıyor. Bakanlık, sanki salgın bitmiş havasıyla, 1 Haziran’dan itibaren yeni açılmayı başlattı. Bu süreçte, hızlı ve kademesiz yaptıkları her açılım gibi, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemede de, sanki pandemi bitmiş havası yarattılar” dedi.

‘TAVAN SÖZDE KALDI’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, geçen üç ayda tüm sağlık çalışanlarına “tavandan ek ödeme” yapılacağını bildirmesine karşın, ödemelerin eşitsiz gerçekleştirildiğini anımsatan Adıyaman, “Hastaneye uğramayan ya da çok nadir uğrayan hekimlere üstten ödeme yaptılar ama özellikle hemşirelere, teknisyenlere, temizlik çalışanlarına çok düşük, komik miktarlarda eşitsiz ödeme yaptılar” ifadelerini kullandı.

“Sağlık çalışanları tabii ki bu mesleği para için yapmıyor” diyen Adıyaman, şunları kaydetti: “Tüm sağlık çalışanları bu kadar yorgunluktan sonra pandemide belli kazanımlar sağladı, salgını belli bir yere kadar getirdi. Yeniden açılma ile gelinen noktada, Türkiye salgında birinci dalganın ikinci ‘pik’ini yaşamaya başladı. İşler tekrar eski haline döndü. Bu durum, sağlık çalışanlarında moralsizlik, motivasyon eksikliği ve bir tükenmişlik oluşturdu. Şu an ise krizin bedelini hem yaşamlarıyla hem de ekonomik kayıplarla ödemeye mahkûm edildiler. Hepsi, hastanelerde ilk günkü mücadelesine devam ediyor. Sağlık çalışanlarının motivasyon eksikliği ve tükenmişliği ile önümüzdeki süreçlerde sağlık hizmetinin sürdürülebilirliği zordur. En azından çalışma koşulları ve maddi koşullarının düzeltilmesi, onların bu mağduriyetini biraz olsun giderecektir.”

‘BAKANA ULAŞAMIYORUZ’

Adıyaman, “Biz Sağlık Bakanı’yla mart ayından beri görüşemiyoruz. Marttan sonra ise Sağlık Bakanı ile WhatsApp’tan mesajlaşıyorduk ama son iki buçuk aydır WhatsApp mesajlarıma da cevap vermiyor. Biz de kendisine mektup yazıp gönderiyoruz ve basına duyuruyoruz” dedi.