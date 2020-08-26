Türk Tabipleri Birliği: Prof. Dr. Refik Çaylan Covıd-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Prof. Dr. Refik Çaylan'ın Covıd-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
26 Ağustos 2020 Çarşamba, 12:08
Abone Ol google-news

Türk Tabipleri Birliği (TTB), dün Aile Hekimi Dr. Engin Ünaldı’nın koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Bugün bir sağlık çalışanın daha  koronavirüse yenik düştüğü haberi geldi.

TTB, Prof. Dr. Refik Çaylan’ın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. TTB’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Prof. Dr. Çaylan’ın corona sebebiyle hayatını kaybettiğini ‘Bugün yine öldük’ diyerek duyurdu:

BUGÜN YİNE ÖLDÜK!

Prof. Dr. Refik Çaylan’ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyor, kaygılı mücadelemize devam ediyoruz.


Video Haberler