Türk Tabipleri Birliği: Prof. Dr. Refik Çaylan Covıd-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Prof. Dr. Refik Çaylan'ın Covıd-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), dün Aile Hekimi Dr. Engin Ünaldı’nın koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Bugün bir sağlık çalışanın daha koronavirüse yenik düştüğü haberi geldi.
TTB, Prof. Dr. Refik Çaylan’ın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. TTB’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Prof. Dr. Çaylan’ın corona sebebiyle hayatını kaybettiğini ‘Bugün yine öldük’ diyerek duyurdu:
BUGÜN YİNE ÖLDÜK!
Prof. Dr. Refik Çaylan’ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyor, kaygılı mücadelemize devam ediyoruz.
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