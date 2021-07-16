"Türk teknesi uyarı ateşi açtı" iddiası
Bir Türk sahil güvenlik teknesinin Rum botuna uyarı ateşi açtığı öne sürüldü.
Kıbrıs'ın kuzeybatısında bir Türk sahil güvenlik teknesinin devriye yapan Rum botuna uyarı ateşi açtığı iddia edildi.
Güney Kıbrıs'tan yayın yapan Kıbrıs Haber Ajansı (CNA) tarafından, yerel saatle sabah 03.30 sularında Kato Pyrgos (Aşağı Pirgos) kıyılarında rutin devriye görevi yapan Rum sahil güvenlik teknesine Türk teknesinden "ateş açıldığını" öne sürüldü.
Haberde, Aşağı Pirgos liman polisine bağlı, içinde üç mürettebat bulunan Rum teknesinin düzensiz göçe karşı devriye görevi yaptığı ve açılan ateşin ardından Kato Pyrgos limanına sığındığı iddia edildi.
Kaynak: DW Türkçe
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