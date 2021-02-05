Türk Telekom 2021 yatırım öngörüsünü 7.7 milyar TL olarak belirledi
Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, pandemiyle internet talebinin Türkiye’nin her yerine dağıldığını, gelen taleplerin yüzde 95’ini karşıladıklarını, ama bazı kırsal yerlerdeki talepleri karşılamakta zorlandıklarını söyledi.
Önal, Türk Telekom’un 2020 finansal sonuçlarını Sapanca’da açıkladı. Buna göre şirket, 2020’yi yüzde 20 gelir artışıyla kapattı. Toplam geliri 28.3 milyar TL’ye ulaşan Türk Telekom’un net kârı 3.2 milyar TL oldu.
2020’de 2.6 milyon net abone kazanımıyla toplam abone sayısı 50 milyonu aştı. 2020’de 6.7 milyar TL yatırım yapan şirket, 2021 yatırım öngörüsünü yaklaşık 7.7 milyar TL olarak belirledi.
Önal, geçen yıl 9 bin kişiyi, bu yılın ocak ayında da 500 kişiyi işe aldıklarını, toplam çalışan sayılarının 35 bine çıktığını ifade etti.
Özel İletişim Vergisi’nin yüzde 7.5’ten yüzde 10’a çıkarılmasıyla ilgili olarak da Önal, bunu operatörlerin kendi içinde yönetmesinin zor olduğunu, bunun için çalışma yaptıklarını, faturalarda yaklaşık yüzde 2 artışa gidilebileceğini aktardı.
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