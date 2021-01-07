Türk Telekom, İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapılacağını duyurdu
Türk Telekom, önümüzdeki 2 gün boyunca gerçekleştireceği planlı internet kesintisinin nerelerde olacağını duyurdu. Resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile önümüzdeki iki gün boyunca bazı il ve ilçelerde kısa süreli olarak internet kesintisi olacağı belirtildi.
Türk Telekom, söz konusu kesintilerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir” ifadeleri kullanıldı.
Türk Telekom’un açıklamasına göre 7-8 Ocak günlerinde altyapı çalışması kaynaklı internet kesintisi yaşayacak il ve ilçeler:
-İstanbul, Ümraniye - 8 Ocak 00:01:00-8 Ocak 06:00:00
-Bitlis, Mutki - 7 Ocak 15:00:00-7 Ocak 17:00:00
-Hatay, Antakya - 8 Ocak 00:00:00-8 Ocak 05:00:00
-Hatay, Hassa - 8 Ocak 00:00:00-8 Ocak 06:00:00
-Antalya, Akseki - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 08:00:00
-Adıyaman, Merkez - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00
-İstanbul, Beykoz - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00
-Trabzon, Ortahisar - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00
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