Türk Telekom'un satışını ve Hariri ailesini unutmadık, unutturmayacağız!

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 16:28

Bugünkü yazımda uzun zamandır sümen altı edilen, yazılı ve görsel medyada nereyse hiç konuşulmayan Türk Telekom’un satış hikayesini irdeleyelim istedim.

Şunu çok net ifade etmek isterim ki:

Türk Telekom Türk Telekom’un Yüzde 55 hissesinin 2005 yılında 6,5 milyar dolara Hariri ailesine satışını ve Hariri ailesini unutmadık, unutturmayacağız!

Telekom’un satışı ilk olarak DYP’nin iktidarda olduğu 1993 yılında gündeme gelmişti. Ancak 40 milyar dolarlık bu satış Anayasa Mahkemesi tarafından engellenmişti. Yıllar sonra AKP iktidarında 2005 yılında ise bu kez satış gerçekleşti.

Türk Telekom Lübnanlı Hariri ailesi ve Suudilerin ortak olduğu Oger’e 6.5 milyar dolara satıldı.

İlk olarak şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Türk Telekom’un yüzde 55’i, Suudi bağlantılı Lübnanlı Hariri ailesine satıldığında borcu yoktu ve kasasında 2 milyar dolar para vardı.

Özelleştirme ihalesi sonrası kurumlar vergisi yüzde 30'dan yüzde 20’ye düşürülmüştü. Bu nedenle devleti de çok büyük vergi kaybına uğrattılar.

Hariri ailesine geçiş sonrası 2005-2015 yılları arasında Türk Telekom 14 milyar dolar net kâr elde etti. 2016’ya dek 12,6 milyar dolar temettü ödendi. Hariri’nin Oger şirketi bunun 7 milyar dolarını aldı.

Peki Oger ne yaptı?

Sadece özelleştirme parasının 1,4 milyarlık ilk ödemesi ve sonraki 600 milyonluk iki taksitini ödedi.

Borçsuz aldığı bir şirketi 2016 sonu itibariyle 3,5 milyar dolar borca soktu.

Bu da yetmezmiş gibi borçlar dövize bağlı ve değişken faizliydi.??Oger bununla da yetinmedi.

Satışla birlikte devlete ait olan bütün iletişim şebekesi ve teçhizatı 21 yıllığına Oger’e devredildi.

Sözleşme sonunda Oger, şebeke ve teçhizatı kullanılabilir halde ve şirketi de borçsuz bir şekilde devlete iade edecekti.

Oger, özelleştirme bedelini ödeyecek parayı yurt dışında aradı ama bulamadı. Bunun üzerine Türk bankaları Oger’e 4,75 milyar dolar borç verdi.

Sonunda Oger hem devleti, hem satın aldığı şirketi, hem de Türk bankalarını oyuna getirerek milyarlarca dolar batık kredi bırakarak Türkiye’yi terk etti.

Bu borcu Türk Telekom'un üzerine yıkıp kaçıp gitti.

Öger'in 2018'de iflasının ilanıyla Telekom'un hisseleri 12 milyar dolardan 3.3 milyar dolara düştü.

Yetmedi…

2005-2018 arasında Türk Telekom karının yüzde 90'ını yurtdışına çıkardılar.

Devlet kurumu yani devlet bütçesi 8,7 milyar dolar kaybetti.

2019 yılı bilançosunda Türk Telekom'un 17.4 milyar lira borçlu olduğu görülüyor.

Bankalardan aldığı ve geri ödenmeyen 4.7 milyar dolar kredi bu borcun içinde mi bilmiyoruz.

Peki vatandaş olarak sormamız gerekmez mi?

“Türk Telekom’u soyup soğana çeviren milyarlarca dolarlık vurgunun hesabı soruldu mu?” diye.

Sorulmadı tabii.

Bakın pandemi nedeniyle milyonlarca öğrencimiz internet üzerinden uzaktan eğitim ile okul faaliyetlerine devam ediyor.

İnanın birçok aile internet konusunda sıkıntı yaşıyor.

Neden?

Çünkü; AKP destekli Hariri ailesinin Türk Telekom’a attığı kazık yüzünden.

Bu kazık nedeniyle Avrupa'nın en düşük internet hızına sahibiz ne yazık ki!

Yazıktır, günahtır.

İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik sorumluluk sahibi olmasıdır. Zira insan irade sahibidir.

Bu nedenledir ki 1 kuruş ödemeden Türk Telekom üzerinden milyarlarca dolar vurgun yapan bu kişilerden hesap sormak her vatandaşın hakkıdır.

Sorulmayan her soru ve her hesap hepimizin boynunadır.

Bu böyle bilene…