Türk Telekom’un Silikon Vadisi’ndeki şirketleri tescillendi

13 Eylül 2021 Pazartesi, 04:00

Türk Telekom (TT), teknolojinin kalbinin attığı Silikon Vadisi’nde yer alan grup şirketlerinin ürettiği patent ve ürünleri dünya pazarına sunmak üzere stratejik işbirliklerine imza attı. Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, “Şirketimiz Netsia ile teknoloji ve inovasyonun kalbinin attığı bu topraklarda Türk mühendislerinin gücünü dünyaya göstermek adına yerimizi almış bulunuyoruz. Silikon Vadisi’nden dünyaya teknoloji ihraç ediyoruz” dedi.

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Önal, Silikon Vadisi’nde düzenlediği basın toplantısında Türk Telekom Grup bünyesinde faaliyet gösteren Argela ve iştiraki Netsia’nın yeni işbirlikleri için düzenlenen imza töreninde basın mensupları ile bir araya geldi. Geçen ocak ayında Türk Telekom ile yapay zekâ tabanlı güvenli ağlar konusunda dünyanın sayılı şirketlerinden Juniper Networks arasında yapılan işbirliğini hatırlatan Önal, Silikon Vadisi’nin dünyaya açılan kapı olduğunu belirterek, “Dünya devlerinin tamamı burada, teknoloji denince işin mutfağı burası. Biz de işin mutfağında olmak, burada pişirdiklerimizi tüm dünyaya servis etmek istiyoruz” dedi.

Türk Telekom’un, teknolojiye bu kadar yatırım yapmasının arkasında iki temel amaç bulunduğunu kaydeden Önal, şöyle devam etti:

“Birincisi, yerli milli teknolojilerin üretilmesini ve kullanılmasını sağlamak. İkincisi ise ülkemizi teknolojisiyle uluslararası arenada ön plana çıkarmak ve dünyaya teknoloji ihraç etmesine katkı sağlamak.”

Türkiye’yi teknolojide uluslararası arenada öne çıkarmak istediklerini vurgulayan Önal, “Türkiye’nin en yüksek yatırım yapan şirketiyiz. Ülkemizin dijital dönüşümü için 2005’teki özelleştirmeden bu yana şirket satın alımları dahil 17.9 milyar dolar yatırım yaptık. 5G’nin yapıtaşı fiber yatırımlarını son 10 yılda 2 katından fazla artırdık. 5G yolculuğunda Türkiye’yi öncü yapmaya kararlıyız” diye konuştu.

56 PATENTİ VAR

Argela ve Netsia’nın; 5G ve fiber alanları dahil toplamda 56 patentinin Amerikan Patent Ofisi’nden tescillemiş durumda olduğunu da ekleyen Önal şunları söyledi:

- Bu patentlerin 24’ü Argela’ya; 32’si ise Netsia’ya ait. Ayrıca Netsia’nın halihazırda başvuru aşamasında bekleyen 7 adet daha patenti bulunuyor. Bu patentlerden 25’inin münhasır kullanım hakları, hem Türk Telekom hem de ülkemiz için çok değerli bir kazanım olarak, lisans bedelleri karşılığında Juniper’e devredilmiş bulunuyor.

- Netsia’nın geliştirdiği yazılımlar mobil şebekelerin yönetilmesinde önemli kolaylıklar sağlıyor. Örneğin; RIC yani akıllı radyo kontrolü sayesinde baz istasyonunun trafiği dilimlere ayrılabiliyor yani sanal olarak yönetilebiliyor. 5G’nin geleceğini şekillendirecek verimlilik sağlayacak bu teknoloji Juniper’ın ürün portföyüne entegre edilmiş durumda. Kısa süre sonra tüm dünyanın kullanımına sunulacak.

- Netsia’nın bir diğer projesi SEBA (SDN Enabled Broadband Access) ise fiber ağların yapay zekâ ile yönetilmesini sağlıyor ve donanım konusunda tedarikçi bağımlılığını ortadan kaldırıyor, maliyetleri düşürüyor. SEBA çözümü daha şimdiden dünya çapında büyük ilgi görüyor; İngiltere, Almanya, Brezilya Tayvan’ın ileri gelen operatörlerince deneniyor. SEBA, 1 trilyon dolarlık telekom pazarında önemli bir avantaj sunuyor. Türk Telekom, Netsia ile bu iki alanda önemli bir oyuncu haline gelmiş durumda.

- Şirket ayrıca, Silikon Vadisi’ndeki dev oluşumlar içinde yer alarak AT&T, Deutsche Telekom, NTT gibi dünyanın lider operatörleri ve alanlarında uzman topluluklar ile yakın çalışma içinde geleceğin telekom teknolojilerini birlikte şekillendiriyor.

SİLİKON VADİSİ’NDE YAPILAN NE?



NETSIA’nın geliştirdiği yazılımlar mobil şebekelerin yönetilmesinde önemli kolaylıklar sağlıyor. Örneğin; RIC yani akıllı radyo kontrolü sayesinde baz istasyonun trafiği dilimlere ayrılabiliyor yani sanal olarak yönetilebiliyor. Baz istasyonunun beyni gibi çalışan bu teknoloji sayesinde istenen müşteriye kesintisiz ve hızda değişme olmadan hizmet verilebiliyor. Bu yapılan, depremde örneğin sağlıkçılara ve kurtarma ekiplerine özel hat sağlama imkânı getiriyor. Özellikle 5G’nin geleceğini şekillendirecek verimllik sağlayacak bu teknoloji Juniper’ın ürün portföyüne entegre edilmiş durumda.



TÜRK TELEKOM’DAN RAKAMLAR



Toplam abone sayısı: 50.7 milyon

Fiber abone sayısı: 8.1 milyon

Fiber hane kapsaması: 27.9 milyon

8.5 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Ülkenin 5G yapılanmasında şirketin ön safta yer aldığını belirten Ümit Önal, “2021 ikinci çeyrek itibarıyla ülkemizin dijital dönüşümü için 2005’teki özelleştirmeden bu yana şirket satın alımları dahil 17.9 milyar dolar yatırım yaptık. Fiber altyapısını yaygınlaştırmak için son 10 yılda 2 katından fazla artırdık. 2021 yatırım hedefini, yüzde 25’ten fazla bir artış ile 8.5 milyar TL olarak belirledik” dedi.



‘İMTİYAZLAR UZAMAZSA KULELER NE OLACAK?

Ümit Önal, diğer operatörlerle ortak yatırım konusunda sorulan sorulara ise farklı bir konuyu gündeme getirerek yanıt verdi. Şu açıklamalarda bulundu: “Altyapı sürekli gündeme geliyor ancak daha önemli bir konu var pek gündeme gelmiyor. Biliyorsunuz bizim sabit ve mobil imtiyaz süremiz 2026’da sona eriyor. Turkcell ve Vodafone mobil imtiyaz süresinin bizden önce 2023 yılında dolacak. İmtiyaz süresinin sonunda uzatma yapılmazsa kuleler de dahil mobil altyapı devlete devredilecek. Son dönemde imtiyaz süresi sonunda devlete devredilmesi gereken kuleleri de içerecek şekilde bu kule şirketinin yatırıma açılacağına yönelik açıklamalar yapıldığını duyuyoruz. Mobil imtiyaz süresinin dolmasına az bir süre kalmışken bu durumun netleştirilmesi daha da büyük önem kazanıyor. Bu uygulamalar durdurulmazsa, biz de bir kule şirketi kurup, aynı imtiyaz hükümlerine göre faaliyet gösterdiğimiz rakibimiz karşısında herhangi bir zarara uğramayacağımız adımları atmak durumundayız.”