Türk tiyatrosunun acı kaybı

02 Nisan 2021 Cuma, 04:00

Ertuğrul’un cenazesi, bugün Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Ertuğrul’un ardından bir başsağlığı mesajı paylaştı. Kurt, mesajında, “İstanbul Devlet Tiyatrosu emekli oyuncumuz, Türk tiyatrosunun değerli ismi, Devlet Tiyatromuzun ilk Genel Müdürü Sayın Muhsin Ertuğrul’un eşi Handan Ertuğrul’un vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

