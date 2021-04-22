Türk Toraks Derneği: 'Acilen 28 gün tam kapanma uygulanmalıdır'

22 Nisan 2021 Perşembe, 10:31

Türk Toraks Derneği, ülkede günlük vaka sayısının 60 binleri geçtiğini, ölüm sayılarının ise günlük 250’nin üzerinde olduğunu anımsatarak “Haftalardır uyarıyoruz. Bilimsel önerilerimizin dikkate alınmasını diliyoruz. Sesimizin duyulmasını istiyoruz” değerlendirmesini yaptı. Eksik önlemlerin yeni mutasyonlarla birlikte salgının seyrini ağırlaştıracağına dikkat çeken dernek, tüm üretimin durdurulmasını isteyerek “Acilen ekonomik sosyal destekle birlikte 28 gün tam kapanma uygulanmalıdır" çağrısı yaptı

Derneğin talepleri özetle şöyle:

Yaşamsal işlerde çalışanlar için işyerlerinde en önemli konu kapalı alanların havalandırılması için, pencere kapı açılması, merkezi sistem havalandırma sistemleri olan işyerlerinde yüzde 100 temiz hava ile beslenen sistemler ile saatte en az 6 kez değişen havalandırma uygulanmalıdır.

Sağlık kurumlarının birer süper yayılım ortamı olarak düşünülerek hareket etmek gereklidir. Havalandırma, insan sayısını azaltmaya yönelik önlemler, randevu aralarının açılması, çalışma süresinin kısaltılması, hiç çıkarmadan n95 maske veya benzerlerinin takılması, periyodik ve sık aralıklarla PCR testi yapılmalıdır.

İşi ve mesleği gereği koronavirüs hastalarına bakan, muayene eden, müdahale eden, temas eden sağlık çalışanlarının buna bağlı olarak koronavirüs hastalığı tanısı almaları ile sağlık çalışanları için koronavirüsün Türkiye’de ivedi meslek hastalığı olarak kabul edilmesi amacıyla somut adım atılmalıdır.

Özlük hakları iyileştirilmelidir. Sağlık, gıda, savunma, güvenlik, ilaç gibi yaşamsal önemdeki sektörler hariç olmak üzere; tüm üretim durdurulmalıdır. Acilen ekonomik sosyal destekle birlikte 28 gün tam kapanma uygulanmalıdır.

Türk Toraks Derneği’nden yapılan açıklamada , kontrollü normalleşmenin başladığı 1 Mart 2021 tarihinden bu yana, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan risk haritasında tüm ülke kırmızıya boyandığı anımsatıldı.

“13 Nisan akşamı açıklanan kısmi önlemlerin yeterli olacağını düşünmüyoruz” denilen açıklamada, öneriler şöyle sıralandı:

"Pandemi ile ilgili tüm veriler açıklıkla paylaşılmalıdır. Bilim Kurulu kararları kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Akademi, meslek örgütleri, uzmanlık dernekleri, yerel yönetimler salgın kontrolünde bir araya gelmelidir. Test sayısı daha çok arttırılmalı, sistematik olarak virüslerin mutasyon analizi yapılmalıdır. Tüm zorunlu çalışmak durumunda olanlar için haftada bir-iki kez PCR testi periyodik olarak yapılmalıdır. Güvenli test alanları oluşturulmalıdır. Filyasyon kuralına göre yapılmalıdır, salgın odağı olabilecek ortamlarda gerekli yeni önlemler alınmalıdır. İzolasyon ve karantina önlemleri çok ciddi bir biçimde yerine getirilmeli ve takip edilmelidir. Yurt dışından gelenlere 14 gün karantina uygulanmalıdır. Okullardaki durumu değerlendirebilmek, önlem alabilmek için okullardaki duruma ilişkin verilerin paylaşılması gereklidir. Eğitim çocuklarımız için yaşamsaldır. En son kapanan ve en önce açılan okullar olmalıdır. Aşılama hızlandırılmalıdır. Kronik hastalığı olan, risk grubundaki kişilere öncelik verilmelidir. Öğretmenler, okul çalışanları, polisler , gıda sektöründe çalışanlar, güvenlik elemanları gibi riskli gruplar hızla aşılanmalıdır. Yeterli maske dağıtımı yapılmalı ve ücretsiz bir şekilde vatandaşlara ulaştırılmalıdır."