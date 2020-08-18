Türk vatandaşlarına vize verilmeyeceği iddialarına AB'den yanıt
Avrupa Birliği adına yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle Türk vatandaşlarına vize vermeyi durdurulduğu yönünde "yeni bir Komisyon teklifi" bulunmadığı kaydedildi.
Başta Almanya olmak üzere, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve İsviçre, Türk vatandaşlarına Avrupa turist vizesi ya da ziyaretçi vizesini tamamen durdurduğu iddia edilmişti.
BBC Türkçe konu ile ilgili Türkiye'deki Avrupa Birliği ofisi ile temasa geçti.
Yapılan açıklamada, vize prosedürleriyle ilgili iddialara ilişkin "Yeni bir Komisyon teklifinden haberdar değiliz" denildi.
Türk medyasında yer alan haberlerde, zorunlu ve iş vizesi dışında randevuların durdurulduğu belirtilmişti.
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