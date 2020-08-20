Türk yetkiliden "Doğal gaz bulundu" açıklaması

20 Ağustos 2020 Perşembe, 22:27

Karadeniz'de başlatılan doğal gaz aramalarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Reuters'a konuşan bir Türk yetkili Karadeniz'de 800 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu ve bunun Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak büyüklükte olduğunu söyledi.

ÜRETİME BAŞLAMASI 7 İLA 10 YIL SÜREBİLİR

Enerji kaynağının üretimine başlamanın 7 ila 10 yıl alabileceğini belirten Türk yetkili, yatırım maaliyetlerinin 2 ya da 3 milyar dolar olacağını söyledi.

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