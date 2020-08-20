Türk yetkiliden "Doğal gaz bulundu" açıklaması
Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, "Karadeniz'de Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğal gaz bulundu, bu rezerv Türkiye'nin 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte" açıklamasında bulundu.
Karadeniz'de başlatılan doğal gaz aramalarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Reuters'a konuşan bir Türk yetkili Karadeniz'de 800 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu ve bunun Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak büyüklükte olduğunu söyledi.
ÜRETİME BAŞLAMASI 7 İLA 10 YIL SÜREBİLİR
Enerji kaynağının üretimine başlamanın 7 ila 10 yıl alabileceğini belirten Türk yetkili, yatırım maaliyetlerinin 2 ya da 3 milyar dolar olacağını söyledi.
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