Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: "Virüs 1 dakikada bulaşır hale geldi"

03 Nisan 2021 Cumartesi, 17:34

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, 3'üncü dalgası yaşandığı belirtilen koronavirüs salgınıyla ilgili kritik uyarılarda bulundu.

Halktv'de konuşan Prof. Dr. Cinel, hasta sayısının her geçen gün arttığının çizerek, "Herkesin bir adım geri çekilmesi lazım." dedi.

Virüsün değişime uğradığını ve Türkiye'de yüzde 75'lere varan oranda yayıldığını hatırlatan Cinel, İngiltere kaynaklı olduğu belirtilen sözkonusu mutant virüsün artık 1 dakikada bile bulaşabildiğini belirtip "Şu anda mutant halinin özelliği yüzde 50-60 daha öldürücü" vurgusu yaptı.

Cinel'in açıklamaları şöyle:

"TIBBİ BAKIM KALİTESİ DÜŞÜYOR"

"Yoğun bakımlardaki doluluk oranları ağır hasta sayısının artışıyla doğru orantılı. Kasım ayındaki ikinci dalgada 5 bin 980 ağır hasta sayısına ulaşmıştık ve yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75-80'lere ulaşmıştı. Aslında bu doluluk oranını da yüzde 100 demiştik. Her bölgede bu doluluk oranı neredeyse aynıydı. Bunu gerçekten istemiyoruz çünkü tıbbi bakım kalitesi düşüyor.

Dün açıklanan rakama göre 2 bin182 -2 bin 200 civarında bir ağır hasta sayımız var fakat resmen 3. dalganın içerisindeyiz. Çok önemli ve farklı durum söz konusu çünkü vaka sayımız 42 binleri aşmış durumda, bu ikinci dalgada maksimum 33 binlerdeydi. Şu anda 42 bindeyiz ve nereden döneceğini hiç bilmiyoruz. Önce vaka sayısı duracak zirveden geri dönüş başlayacak en az bir 10-12 gün sonra ağır hasta sayısına yansıyacak.

"HASTANELERE GELMEYİN"

Ramazan ayına başlamadan bu önümüzdeki bir hafta çok ciddi önlemlerin bireysel alınması gereken bir haftadayız. Hastanelere lütfen bu hafta acil olmadığı sürece kanserle ilişkili, kalple ilişkili, göreceli acil olmadığı sürece vatandaşlarımızın gelmemesi ve sağlık sisteminin üzerindeki yükün belli oranda hafifletilmesini rica ediyorum.

"HERKES 1 ADIM GERİ ÇEKİLSİN"

En acil yapılması gereken şey herkesin bir adım geri çekilmesi lazım, bu seferberlikle aşılabilecek bir şey, vatandaşlık bilinciyle aşılabilecek bir şey.

'Biz bu işin üstesinden geldik' algısını bir kenara bırakmamız lazım. Şu anda aşılama devam ediyor 65 yaş üstünü aşıya ulaştırabildik fakat karşımızda değişen bir virüs var. Mutant virüs var. İngiliz mutantının yaygınlığı ülkemizde yüzde 75'e ulaştı. Bu anlamda virüs değiştiği için daha genç hasta gruplarına etki ediyor. Yoğun bakıma aldığımız hasta grupları artık 45 ile 60 yaş arası. Bu virüsün şu anda mutant halinin özelliği daha öldürücü yüzde 50-60'larda daha öldürücü.

"ARTIK 1 DAKİKADA BULAŞIYOR"

Bu virüs şu anda çok hızlı bulaşıyor 5 dakika sohbet ederken bulaşan virüs şimdi 1 dakikada bulaşır hale geldi o yüzden çok dikkat etmemiz lazım. Aile içi kapalı alanlarda bulaş daha fazla, dışarıda yürüyüş için spor için çıktığımızda dahi kalabalıklardan uzak durmamız gerekiyor

Hızlı bulaştığı için hasta sayımız artıyor ve sağlık çalışanları bizler rahat hissedemiyoruz. Lütfen vatandaşlık bilinci içinde herkes buna yardımcı olsun ve total vaka sayılarını izlesin.

Ağır hasta sayımız kasım ayına oranla daha az bu avantajlı bir şey, aşıyı 65 yaş üstüne belli oranda ulaştırabildik. 65 yaş üstü ağır hasta sayımızda bir azalma olabilir.

"YATAKLARIMIZ HIZLA DOLUYOR"

Ama şu çok önemli hastanedeki servis yataklarımız hızla doluyor, bu hız ciddi bir hız bunun bilincinde olması lazım vatandaşlarımızın. Ertelenebilir sağlık hizmeti gereksinimleri varsa mümkün olduğunca bir 10 gün 15 gün ertelesinler. Acil olmadıkça ötelesinler ertelesinler lütfen. Önümüzü görmemiz lazım çünkü. Yoğun bakımlarda yüzde 10-20 yatak boş kalması lazım ki tıbbı hizmet kalitesi düşmesin.

"GENÇLERE KARŞI YENİ SİLAHLAR GELİŞTİRDİ"

Şu anda İngiliz mutantında ya da Afrika mutantında daha genç yaşlara yeni silahlar geliştirdi, mikrop bu yüzden bizim hızlı bir şekilde aşılamayı gerçekleştirmemiz lazım. Bu önümüzdeki hafta çok önemli. Frene basarsak önümüzdeki ay rahatlama olabilir."