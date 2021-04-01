Salgında yitirilen sağlık çalışanları İzmir'de anıldı: Alkışladılar ama koruyamadılar
İzmir Tabip Odası, sağlık çalışanlarını anma günü kapsamında Bostanlı Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı önünde bir basın açıklaması yaptı. İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı, salgının kontrol altında olmadığının altını çizerek “Sizlerin kahramanı olmak değil, korunmak istiyoruz. Alkışlanmak değil, haklarımızı istiyoruz” dedi.
Türk Tabipler Birliği (TTB), salgında ölen sağlık çalışanlarının anılarını yaşatmak için Covid -19 nedeniyle yaşamını yitiren Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun ölüm günü olan 1 Nisan tarihi TTB 72. Büyük Kongresi’nde alınan bir karar ile “Covid-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Sağlık Çalışanlarını Anma Günü” kabul etti. Salgında hayatını kaybeden 393 sağlık çalışanı, İzmir’de de anıldı.
Anma günü kapsamında İzmir Tabip Odası Bostanlı Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı önünde anma ve basın açıklaması yaptı.
“ALKIŞLANDILAR AMA KORUNAMADILAR”
Çamlı, sağlık çalışanlarının zor durumunun merkezi hükümet tarafından görmezden gelindiğinin altını çizdi ve “Devam eden pandemi süresince sağlık çalışanları özveriyle yaşamlarını riske atarak sağlık hizmeti vermeye çalıştılar. Canla başla uğraş verirken hasta oldular, hatta 393 sağlık çalışanı kardeşimizi Covid nedeniyle kaybettik. Covid nedeniyle ilk kaybettiğimiz Cemil Hocamızın ölüm günü 1 Nisan tarihi TBB 72. Kongresinde Covid nedeniyle kaybettiğimiz sağlık çalışanlarını anma günü olarak ilan edildi. Bizler bugün, bugün kaybettiğimiz arkadaşlarımızı anıyoruz. Pandemi süresince hastanelerde, acillerde, yoğun bakımlarda ASM’lerde ve filyasyonlarda sağlık çalışanları, canla başla sağlık hizmeti vermeye çalıştılar. Başlarda kahraman ilan edildiler, alkışlandılar ama korunamadılar. Kendilerine yeteri kadar koruyucu ekipman verilmedi. Futbolculara ya da milletvekillerine her hafta Covid testi yapılırken en önce mücadele veren sağlık çalışanlarına bu testler çok görüldü” dedi.
“PANDEMİ KONTROL ALTINDA DEĞİL”
“Uzamış pandeminin bütün yükü sağlık çalışanlarının üzerine bırakıldı”diyen Başkan Çamlı, şunları söyledi; “Sağlık çalışanlarının ‘Tükeniyoruz’ çığlıklarını duymazdan geldiler. Gelinen noktada 150 bine yakın sağlık çalışanımız Covid hastası oldu. Artık yeter diyoruz. Daha fazla hastalanmak, daha fazla arkadaşımızın ölmesini istemiyoruz. Buna acilen çözüm getirilmesini istiyoruz. Pandeminin giderek artan vaka sayılarına karşı etkin bir önlem alınamadığını, 3. pikin yükseldiğini görüyoruz. Pandemi kontrol altında değil. Artık diyoruz kiş ‘Sizlerin kahramanı olmak değil, korunmak istiyoruz. Alkışlanmak değil, haklarımızı istiyoruz’ Covid-19’un sağlık çalışanları için meslek hastalığı kabul edilmesiniistiyoruz”
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