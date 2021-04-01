Yasakların ramazanı beklemesini eleştiren TTB: Yoğun bakım yüzde 80’i aştı

01 Nisan 2021 Perşembe, 04:00

Hükümetin koronavirüs tedbirleri için ramazan ayını beklemesine ve teravih namazının toplu halde kılınmasına izin verilmesine ilişkin “Bir yasak başlayacaksa bunun için ramazanı beklemeye gerek yok. Tedbirin şimdiden alınması lazım. Kongrelerde ve diğer uygulamalarda gördüğümüz gibi dini de kendi lehlerine uygulamak için kullanıyorlar. Sadece ramazanda yapılacaksa bu, ülkemizin laiklik ilkesine de aykırı bir durum. Burada başka niyetler var. Kendi öngördükleri yaşamı topluma dayatma çabası var. Bu pandemiyle mücadele değil” dedi.

YATAKLAR DOLUYOR

Ankara Tabip Odası da şehirdeki bazı ASM’lerde iki gündür aşı tedariki sorunu yaşandığını aktardı. Aile hekimlerinin “aşıla” programına giremediği, aşılar bittiği için de yurttaşların duruma tepki gösterdiği belirtildi. Ayrıca Ankara Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80’i aştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın AKP kongrelerine ilişkin “Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim” demesini eleştiren Ökten, “Bu kongreler sonucu ülke kıpkırmızı oldu. Bu gündemde tutulması gereken bir konu. Siz bunları yaptıkça ülke pandemiden kurtulamayacak. İktidar yanlış yapmıştır, bu yanlışı kabul etmelidir” dedi. Bilim Kurulu’na da seslenen Ökten, “Bilim Kurulu da mutlaka önerilerde bulunuyordur ama sözleri dinlenmiyorsa kendi konumlarını gözden geçirmeleri gerek. Yoksa yaptıkları her şeyde ‘Bilim Kurulu tavsiyesiydi’ diyecekler. Ortada ciddi anlamda bir yönetememe durumu var” ifadelerini kullandı. l ANKARA