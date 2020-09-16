Türkçe rap'in duygusal adamı Taladro'nun yeni albümü 'Uçurtma'
2011’den beri yaptığı çalışmalarla Türkiye’de adından sıkça söz ettiren ve Türkçe Rap’in duygusal adamı olarak anılan Taladro, yeni albümü “Uçurtma” ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
9’u daha önce tekli olarak yayınlanmış 10 şarkıdan oluşan albümde, Ece Mumay düeti ve aynı zamanda albüme de adını veren “Uçurtma”, Cem Adrian düeti “Unutmak İstemiyorum” gibi hitler yer alıyor.
Albümdeki tek yeni şarkı olan “Yürüyorum Dikenlerin Üstünde”, adından da anlaşılacağı üzere Selda Bağcan’ın eşsiz yorumuyla belleklerimize kazınan Hasan Kaplan türküsünün farklı bir versiyonu.
Şarkıda Taladro’ya nakaratlarda Ezgi’nin Günlüğü grubundan da tanıdığımız Eylem Atmaca eşlik ediyor.
Düzenlemesi Saki Çimen’ait şarkının mix ve masteringi Rashness’a ait. Zengin içeriği ve müzikal altyapısıyla dikkat çeken albüm, dinleyenleri yer yer melankolik ve duygusal bir yolculuğa çıkartırken, arada toplumsal konulara da yer veriyor.
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