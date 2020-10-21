Turkcell'in Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı
Telekomünikasyon şirketi Turkcell'in Varlık Fonu’na devri resmen onaylandı.
Turkcell’in bugün yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Ana Sözleşme değişiklikleri onaylandı.
Turkcell’in ana hissedarlarının uzun süredir üzerinde çalıştıkları ve Turkcell Genel Kurulu’na taşıdıkları şirketin Ana Sözleşmesi’nde değişiklik öngören maddeler, pay sahipleri tarafından kabul edildi.
Bu değişiklikler sonrasında hissedarlar arasında gerçekleşmesi öngörülen hisse devir işlemleri ile birlikte, şirketin yüzde 49 oranındaki halka açık hisseleri Borsa İstanbul ve New York Borsası’nda işlem görmeye devam ederken, Türkiye Varlık Fonu’nun yüzde 26,2 pay ile Turkcell’in en büyük hissedarı durumuna gelmesi ve LetterOne’ın da şirketteki payını yüzde 24,8’e çıkarması bekleniyor.
“TARİHİ KARARLAR ALINDI”
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, “Bugünkü Genel Kurulumuza iştirak eden ve oy kullanan tüm hissedarlarımıza teşekkür ediyorum. Tarihi kararlar alınmasını sağlayan bu teveccüh sayesinde Ana Sözleşmemiz değişerek, hissedarlarımız çözüm noktasında buluştu. Hissedarlarımızın müşterek iradesiyle mevzuat hükümleri ve kurumsal yönetişim ilkeleri doğrultusunda hem şirketimiz için hem de Türkiye ekonomisi için önemli bir değer ortaya koyacak şekilde çözüm üretilmiş oldu” ifadelerini kullandı.
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