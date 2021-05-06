Türker Arslan son yolculuğuna uğurlandı
Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren, Türk sporunun önemli isimlerinden Türker Arslan'ın cenazesi bugün Feriköy Mezarlığı'nda defnedildi.
4 Mayıs'ta yaşamını yitiren Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve Tahkim Kurulu eski Başkanı Türker Arslan, bugün Ali Sami Yen'in de mezarının bulunduğu Feriköy Mezarlığı'nda aile kabristanına defnedildi.
Arslan'ın cenazesine Galatasaray eski başkanlarından Faruk Süren, başkan adaylarından Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu ve yönetim kurulundan Yusuf Günay ile Abdurrahim Albayrak katıldı.
Ayrıca Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ve Olimpiyat Komitesi'nden Ali Kiremitçioğlu da Türker Arslan'ı son yolculuğuna uğurlayanlar arasındaydı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve hukukçular cenazeye çelenk gönderenler arasındaydı.
Türker Arslan, Galatasaray'da yöneticilik yapmış; Galatasaraylılar Derneği, Galatasaray Eğitim Vakfı, Galatasaray Yardımlaşma Vakfı, Galatasaray Sporcular Derneği gibi çeşitli kuruluşlarda da yer almış; ardından Futbol Federasyonunda da görev alarak Tahkim Kuruluna başkanlık etmişti. 1998 yılından beri Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulunda da görev yapmaktaydı. Ayrıca TMOK Spor Hukuku Komisyonu ve TMOK Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu (TDMK) Başkanı ve Türk Futbol Adamları Derneği'nde, Türk Spor Vakfı'nda ve Türk Futbol Vakfı'nda da görev almıştı.
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